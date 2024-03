Az iskola új és megújult épületrészeinek megáldása alkalmából rendezett ünnepségen, március idusának küszöbén a diákok nemzeti ünnepre összeállított műsorát láthatta a közönség. Amint Soltész Miklós megjegyezte: kiemelkedő, méltó, gyönyörű volt a program – köszöntéséhez is kapcsolódó. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Aquinói Szent Tamás skolasztikus filozófus, egyháztanító, domonkos rendi szerzetestől idézett: „A hit előíze annak a tudásnak, amely a jövőben boldoggá tesz minket.” – A hit és a tudomány soha nem ellenkezik egymással – mondta. Majd Verne Gyula Hódító Robur című regényének egy sorát emelte ki: „A tudománynak nem szabad megelőzni az erkölcsöket.” Úgy foglalta össze: az egyház tanításában a hit és a tudás teljes mértékben összefér és szükséges is, hogy egymást segítsék. Ez valósul meg az Árpád-házi Szent Margit iskolában is.

A folytatásban a rend elöljárói tekintettek vissza a múltba, beszéltek a jelenről és a jövőről.