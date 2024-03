– Nagyon intenzíven zajlott már eddig is az óvodai élet az intézményben és így lesz ez a jövőben is. A farsang után tavaszi nagytakarítást tartunk közösen a gyermekekkel az udvaron, a magaságyás tavaszi munkálatait is elvégezzük – kezdett a programsorolásba Bozzai Nóra.

Azzal folytatta: a Víz Világnapján Papírszínházi előadás érkezik hozzájuk, a Rút kiskacsa meséje. Húsvétkor tojáskeresésre indulnak, kalácsot sütnek, a Föld Napján a szelektív hulladékgyűjtésre még nagyobb figyelem jut. A környezeti nevelésre ugyancsak nagy hangsúlyt fektetnek. Arra törekednek, hogy az ovisok ne csak könyvekből, hanem "közegükben" ismerkedjenek a világgal. A kicsik nagyon befogadóak, személyiségük most bontakozik, minden érdekli őket. Egy jó példa erre a Vackor csoport közelmúltban megrendezett szakmák hete programja. A gyermekek a vasvári tűzoltóknál és a rendőr-kapitányságon jártak. Az ott dolgozók személyesen munkahelyükön mutatták be a kicsiknek sokrétű feladataikat.

– Az élményszerzést közelebb hozza a gyermekekhez az életet – summázta Bozzai Nóra, aki arról is beszélt: szintén fontos számukra az ovisokra való egyéni odafigyelés. A nehezebben beilleszkedő gyermekhez is igyekeznek megtalálni az utat. Az óvónők odafigyelnek a picik megnyilvánulásaira. Amelyik gyermek épp hobbijáról beszél, kiderül az érdeklődési köre, akkor akár egy egész hónapos programot is építenek erre. Nemrégiben a vasút, a vonat adott ilyen tematikát a Kisgida csoportnak. A gyermekek az óvónőkkel közösen vonatot építettek, jegyeket készítettek, képzeletben együtt utazták be a világot az óvodai "expresszel".

Az óvoda a környezeti nevelésre, a fenntarthatóságra külön hangsúlyt fektet. A szelektív hulladékgyűjtést már az előző intézményvezető idejében bevezették a csoportoknál, és azóta is jól működik. A szemléletformálás az ovisok által a családokba is „begyűrűzik”. A fenntarthatóság jegyében a kerti munkákkal is megismerkedhetnek a kicsik. Készítettek komposztálót is az oviba, ebből a föld a magaságyásba kerül, a csoportok pedig olyan zöldségeket ültetnek ide ezután, amelyeket beérés után el is fogyaszthatnak.

A beszélgetés végén a fejlesztésekről is szólt Bozzai Nóra, ezek közt egy ipari mosogatógép beszerzését említette elsőként. Az ablakokra idén szúnyoghálók kerülnek és tisztító festést is terveznek. A héten megérkezett egy új játékeszköz a Kossuth utcai óvoda udvarára. Az önkormányzat segítségével sikerült lecserélni a régi udvari játékot az újra. Idén újulhat meg az alsó udvarról a felsőre vezető lépcső is. A Vasvári Kisdedóvó Egyesület a Bethlen Gábor Alap pályázatán 400 ezer forintot nyert, amit IKT eszköz-fejlesztésre, irodaszerekre és egyéb dologi kiadásokra fordíthat az ovi.

– Az intézmény folyamatosan dolgozik új terveken és keresi a pályázati lehetőségeket a fejlesztésekre – zárta összegzőjét Bozzai Nóra főigazgató.