Előbb azonban a Budapest-Bamako hivatalos oldalán fellelhető (elrettentőnek szánt vagy éppen hívogató?) információk közül idézett. Mit tegyen feltétlenül a csomagjába az, aki az út teljesítésére vállalkozik? Hát fájdalomcsillapítót, gélt csípésekre, égésekre, erős napkrémet, alkoholt, szemcseppet, gyógyszert gyomorrontásra. S mi történhet az út során? Baleset, autófeltörés, rablás, bebörtönzés Afrikában, kiszáradás a sivatagban, kijavíthatatlan technikai problémák, ételmérgezés, napszúrás, homokviharok, találkozás korrupt határőrökkel és veszélyesen vezető sofőrökkel.

A Budapest-Bamako magyar találmány: „egy veszélyes, minimál asszisztenciás kaland és tájékozódási verseny. Itt nincsenek mentőhelikopterek, begyűjtő teherautók, idegenvezetők, animátorok vagy tolmácsok. Mindenki a talpraesettségére, a szerencséjére és a felkészültségre számíthat. A Bamakon egy dolog biztos: minden bizonytalan. De a kaland erről szól.” – foglalja össze ugyanaz a honlap. A négy férfi elmeséléséből is ez derült ki.

Minden 2022 októberében kezdődött, a két Gábor egy átlagos péntek esti csetelés során egyezett meg: belevágnak a kétévente rendezett afrikai futamba. Másnaptól elkezdték a szervezést. A kategóriájukat azért választották, mert látványos, izgalmas offroad útvonalakra viszi be az indulókat. Nincs pontgyűjtés, versenyzés, „csak” extrém kaland, izgalmas terep, kövek, homok és földutak. Szükségük volt egy jó terepjáróra is. A Kő-Szeg Band egy visszavásárolt 2003-as Jeep Grand Cherokee mellett döntött, amelyet egy év alatt készítettek fel az útra. A társakat a szerint is választották, kivel képesek összezárva több hetet eltölteni. Öt oltást vettek fel, maláriagyógyszert szedtek Afrikában, ez is szóba került.

Fotó: Unger Tamás

Az európai hotelekben töltött éjszakák után két hét sátrazás következett, közte szegényes tisztálkodási lehetőségekkel, ásványvizes, patakos, óceáni fürdésekkel. A táborokban katonai-rendőri felügyeletet kaptak, ám útközben senki sem vigyázott rájuk – Mauritánia határán például a csomagjaik között talált sör miatt volt „kellemetlenségük”. Afrikában a készpénz a biztonságos – sokféle kell, mert amit kiadsz a kezedből, abból nem adnak vissza, hallottuk.

Gasztroélményeikről, a döbbenetes kulturális különbségekről, a helyiekkel való kommunikációról (kézzel-lábbal-pénzzel), a terepviszonyokról, barátságukról és találkozásaikról is szóltak kőszegi származásúakkal. Magyarországról indult az amatőr rali. Olaszországon, Monacon, Franciaországon, Spanyolországon, Marokkón, Mauritánián, Szenegálon, Guineán át vezetett, és mivel Bamakoban polgárháborús helyzet van, a Sierra Leone-i Freetown-ban ért véget életük kalandja.