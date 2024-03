A vese márciusi világnapját 2006-ban határozták meg: a Nemzetközi Nefrológus Társaság a hozzá kapcsolódó civil szervezettel karöltve igyekszik felhívni a figyelmet a vesebetegségre, mert sok embert érint, de könnyen elsikkad, mivel nem fáj, nincsenek tünetei – ezért hívják néma gyilkosnak.

Sószegény étrend, a dohányzás mellőzése

– A prevencióban az egészséges életmód az alapvetés ezen a területen is: ajánlott több mozgás, a testsúlykontroll, a sószegény étrend, a túlevés kerülése, a megfelelő folyadékfogyasztás (napi másfél–két liter folyadékot igyunk meg – egész napra elosztva), a dohányzás mellőzése. Ez utóbbi az érrendszert károsítja: ahogy a szív koszorúerét, úgy a vesét is, ami egy erekkel sűrűn átszőtt szerv. Az egyik út, ami vesekárosodáshoz, -elégtelenséghez vezethet, az épp az érszűkület – mutatott rá a nefrológus.

vas_0316_vese

Évente egyszer el kell menni szűrővizsgálatra

Ha nincs betegségünk, évente egyszer elég elmenni egy általános szűrővizsgálatra a háziorvoshoz, az általános vérkép tartalmazza a szükséges értéket, amelyből a vese állapota is megítélhető (kreatininszint), a vizeletteszt pedig megmutatja, hogy van-e benne fehérje. Ha valakinek vannak rizikótényezői – a magas vérnyomás és a cukorbetegség –, akkor jobban oda kell figyelni. A világon, így Magyarországon is egyre nő ezeknek a betegeknek a száma, ezeken keresztül pedig a veseelégtelenségben szenvedők száma is emelkedik – mondta dr. Kovács László. – A vesebetegségnek öt stádiuma van, attól függ a szükséges kontrollvizsgálatok gyakorisága, hogy a beteg melyikbe tartozik. Az egészséges vese paramétere 90 GFR érték fölötti (vérből vett minta alapján), 60-ig enyhe csökkenésről beszélünk. Betegség a 60 alatti értéknél van, ezekben az esetekben már szakemberhez kell fordulni, aki a megfelelő kezelést kezdeményezheti. Súlyos a csökkenés, ha 30 GFR érték alatti, 15 alatt pedig már veseelégtelenségről beszélünk. Ekkor már pótolni kell a vese működését. A dializált betegek húsz százaléka alkalmas a szervbeültetésre. Magyarországon évente 300–360 vesetranszplantáció van, miközben 800–900-an várnak vesére.

Hol tartunk az egészség- kultúrában?

Dr. Kovács László fontosnak látta szót ejteni arról is, hogy Magyarországon az egészségkultúrában nem tartunk ott, hogy valaki dolgozzon az egészségéért; az emberek úgy működnek, mint bármi másban: „kapjak egy gyógyszert, oldják meg helyettem”, „kezeljen valaki engem”; pedig fontos tenni magunkért – akár az egészségünket akarjuk megtartani, akár gyógyulni szeretnénk.