BÜK A város alsó és felső részén kígyózó árkok jelzik: javában tart az ivóvízvezeték-hálózat bővítése. Kisebb léptékű, önkormányzati felújítások, fejlesztések Bük egész területén lesznek. A Közép-Bükről Acsád, illetve Csepreg felé vezető út mellett várhatóan napokon belül elkezdődhet a munka. Az árkot 1,7 kilométer hoszszan tisztítják ki. Szükség is van erre, ugyanis az elmúlt években több helyen szinte teljesen eltűnt a vízelvezető. Az út mellett 139 fát ültetnek el. A 24 millió forintba kerülő kivitelezést az önkormányzat a saját költségvetéséből fedezi. További feladat az Eötvös utcában a 23 lámpatest kicserélése. A sportpálya 80 méter hosszan új kerítést, illetve egy új bejárati kaput is kap. A pályán továbbá egy távolugró pályát is kialakítanak.

Dr. Németh Sándor polgármester mindezeket kiegészítve elmondta: tervben a műfüves pályánál a LED-es világítás cseréje. Az önkéntes tűzoltók korábban jelezték, szükségük lenne az úgynevezett zagyszivattyúra. Az eszköz a napokban érkezett meg. Munkák várhatók a művelődési és sportközpont, könyvtárnál. Még a tavasszal, a nyár elején szeretnének nekiállni a külső felújításnak. Az ablakok, valamint a homlokzat egységesen fehér színű lesz. Felújítják a városban lévő buszmegállókat is.