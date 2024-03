A szokásoson kívül más árusokkal is találkozhattunk a Szombathelyi Vásárcsarnok földszintjén vasárnap délelőtt. A Hacuka Közösségi Vásár keretein belül magánszemélyek bérelhetnek asztalt és adhatják el megunt, nem használt dolgaikat, csak készpénzzel lehet fizetni a portékákért. A hacuka szóból azt gondolná az ember, ruhákról van szó, azonban nagyobbat nem is tévedhetnénk: háztartási eszközöktől kezdve, lakásdekoron át, még társasjátékot és babaházat is lehet találni a változatos felhozatalban igencsak kedvező árakon. Külön szívderítő látvány volt az a két 12 év körüli fiú, akik megunt játékaikkal települtek ki a vásárra eladóként.

Ezúttal is nagyon népszerű volt a Hacuka Közösségi Vásár Szombathelyen

Fotó: Unger Tamás

Már többször voltunk kint, ilyenkor eladjuk a már nem használt számítógépes játékokat, legokat és a pénzből gyűjtünk valamire, amire régóta vágyunk, például most én egy görkorira. - meséli Máté, az egyik ifjú eladó.

Gellai Ildikótól, a program szervezőjétől megtudtuk: január, július és augusztus kivételével minden hónap első vasárnapján megtartják a Hacuka Közösségi Vásárt, immár hatodik éve. A Hacuka Bolt közösségi oldalán lehet asztalt foglalni, de akkora az érdeklődés, hogy 2024-re szinte már alig van kiadó asztalunk. A nagyszámú érdeklődés bevezettek egy Hacuka Plusz nevű vásárt is negyedévente ugyanígy a Szombathelyi Vásárcsarnokban csak egy szinttel feljebb, jövő hét vasárnap is lesz egy ilyen alkalom.