Rengetegen látogattak ki a nádasdi lovardába, a húsvétvárás jegyében nyitotta ki kapuit nagyszombaton a lovaspark. Az időjárás is kedvezett az eseménynek: így a legtöbben pólóra vetkőzve élvezték a jóidőt, a lovak közelségét, a családi programokat. Sokan követték a lelátóról a díjlovasbemutatót és a díjugratót, a gyerekeket és fiatalokat pedig tojáskereséssel is szórakoztatták. Aki kedvet érzett rá, az lovagolhatott is. Újabb élménygazdag napot zártak a lovardában.