Hétről hétre egyre többen látogatnak ki a Nyitra utcai iskola udvarára a Keleti Városrészért Egyesület programjaira, most szombaton húsvétváró rendezvényt tartottak, és hatalmas volt az érdeklődés - számolt be a sikeres programról a frisss.hu.

A Nyitra utcai általános iskola udvara hangos volt a gyerekzajtól

Fotó: VN/Facebook

- Igyekeztünk ismét a családokat megszólítani, mert jó ezeket az ünnepeket közösségben, ismerősök, régi és új barátok körében megélni, tartalmas programok kíséretében. Ezért szerveztünk szabadtéri húsvétvárót most szombatra, természetesen szervezetünk székhelye, a Nyitra utcai iskola udvarára, amely legtöbbször otthont ad az eseményeinknek. Gondoltunk a kisebbekre és a nagyobbakra is, nemcsak sok játék, hanem színvonalas műsorok is várták a közönséget - mondta a lapnak Németh Krisztián egyesületi elnök.

Húsvétra hangolódtak Szombathely keleti városrészében

Fotó: VN/Facebook

Népszerű volt az arcfestés, a gyerekek Nyuszi Kupán vettek részt, fellépett Rolando bűvész, de színvonalas produkcióval készült az iskola rock and roll csapata, a régi ismerős Tarisznyások együttes, és felléptek az Ungaresca táncosai is - írták.