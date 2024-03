Az ünnepeltet, Illés Jánost a saját otthonában kereste fel Fehér Ferenc polgármester, dr. Bíró Barnabás jegyző, valamint Szeteleki Tamásné igazgatási főmunkatárs. Közösen vitték el Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét, amelyet a 90 éves János bácsi meghatottan vett át. Az oklevél mellett a születésnapos anyagi támogatást is kapott. Fehér Ferenc elmondta, nagy örömükre falujukban az utóbbi időben több kilencvenévest is köszönthettek. Olyan szépkorúak is élnek Ikerváron, akik hamarosan betöltik a kilencvenötöt. Bíznak abban, egészségben, erőben meg is élik ezt a kort. Ikerváron minden évben, általában októberben tartják az idősek napja rendezvényt. Ekkor összegyűlnek, az önkormányzat pedig vacsorával, majd egy kis műsorral köszönti őket.