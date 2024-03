- Az előző évekhez hasonlóan idén is alapos előkészítés előzte meg a költségvetési tervezet összeállítását - kezdte Horváth Zoltán polgármester. - Számolni kellett egyebek mellett az infláció mértékével, a közüzemi díjak és a minimálbér emelésével is. A büdzsé előkészítése nem volt egyszerű folyamat: a jogszabályi változások, a bérek körüli bizonytalanságok megnehezítették a munkát. Cél a stabil költségvetés, a biztonságos működés és az előző években kialakított költségtakarékos, fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás folytatása volt. A városvezetés eldöntötte, nem vezet be új adót, és a meglévőket sem emeli.

A polgármester részletezte: a bevételi oldalon a legnagyobb részt a központi alrendszerből származó források képezik közel 670 millió forint összegben, amelyet nagyságrendileg a közhatalmi bevételek követnek 206 millió forinttal. A biztonságos működéshez az állami normatívákon kívül hozzájárul a 113 millió forintos saját bevétel. Az európai uniós pályázatokhoz mintegy 922 millió forint tartozik.

Mindezek lehetőséget biztosítanak többek között a város intézményhálózatának megújítására. Ide tartozik, a művelődési ház felújítása, az egészségház korszerűsítése és a területi gondozási központ energiahatékonysági beruházása. Összességében ezek fontos állomásai lesznek egy korszerű és élhető település kialakításának. Emellett idén is támogatják a helyi intézményeket, sport- és civil szervezeteket, biztosítanak ösztöndíjat diákoknak. A kötelező önkormányzati feladatok ellátását és az önkormányzati intézmények biztonságos működtetését tekinti legfontosabb feladatának a város képviselő-testülete, ezzel összhangban fogadták el az idei költségvetési rendeletet.