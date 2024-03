A keresztény értékrend mentén felnőttképzéssel és lelki programok szervezésével foglalkozik a Martineum Felnőttképző Akadémia több mint harminc esztendeje. A Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában lévő intézmény igazgatóját, Maurer Pétert küldetésükről, az egyházi felnőttképzés irányairól, aktualitásokról is kérdeztük.

Vallási jellegű, a lelkiség körébe tartozó programok szervezése, a keresztény értékek elmélyítése, segítségnyújtás a különböző élethelyzetben lévőknek, a párbeszéd ápolását elősegítő fórumok szervezése – csak néhány az intézmény alapító okiratban lefektetett feladatai közül. Az idén március elején nagyböjti lelkigyakorlatot hirdettek, májusban férfiaknak szóló lelkigyakorlatra és apa-fia hétvégére is hívják az érdeklődőket. Nemrég gyászfeldolgozó csoportba jelentkezhettek az érintettek, a tavaszi szünetben pedig interaktív felvilágosító foglalkozásokat szerveznek lányoknak, fiúknak. Lényeges, hogy minden korosztály és mindkét nem megtalálja náluk az érdeklődésének megfelelő alkalmakat, ahol választ kaphatnak az őket feszítő kérdésekre, bizonyos terheiket le tudják tenni. Ehhez nyújtanak olyan közeget, ahol jól érzik magukat, mondja az igazgató.

Az alapítás története

Az alapításkor az intézet céljait is megfogalmazták: segítse a magyar katolikus egyház megújulását, működjön közre a katolikus tanítások, a keresztény kultúra és erkölcs minél szélesebb körben való megismertetésében, járuljon hozzá a keresztény értelmiség képzéséhez és továbbképzéséhez. És ha már szóba kerül az alapítás, a Kálvária-domb és a templom történetére is kitér Maurer Péter:

– A kereszténység első századaiban a Kálvária-domb melletti völgykatlanban állt egy római amfiteátrum, sőt az újabb kutatások szerint egy fel nem tárt római kori színház van. Krisztus után 309-ben itt ítélték halálra keresztény hitéért Szent Kvirin sisciai (Sisek) püspököt. Malomkövet kötöttek a nyakába és a megáradt Perint patakba dobták. A korai középkor óta ezen a dombon előbb fa-, majd kőkápolnákat építettek, melyek az idők folyamán teljesen elpusztultak. A jelenlegi templomról az 1700-as évektől kezdve vannak írásbeli adatok. Évtizedeken át egy-egy remete gondozta. Bőle András szombathelyi plébános 1802-ben készült jelentésében megemlíti, hogy ebben a kápolnában őrzik a Szent Kereszt hiteles ereklyéjét. (Ma is Szent Kereszt Lelkészség nevét viseli az Egyházközség.) 1905. február 11-től karmelita nővérek vették át a templomot István Vilmos püspök idejében, és építettek kolostort. A kolostor a legideálisabb hely az elvonulásra, az elcsendesedésre. Ahogy a szakemberek tudják, hogy akárhova nem lehet felépíteni egy atomerőművet, úgy a szerzetesek is, hogy hova kell kolostort, lelki erőművet építeni. A Rend feloszlatását követően szolgáltatóházak irodái kaptak helyet az épületben. A 2000-es évek elejéig a Falco-gyár laboratóriuma még az Akadémia területén működött. A Martineumot, akkori nevén még Katolikus Felnőttképző Intézetet Konkoly István megyés püspök alapította 1992. november 11-én Horváth József atya kiváló szervező és igazgató segítségével a német és osztrák „Bildungshausok” mintájára. A Szombathelyi Egyházmegye döntött úgy, hogy a 2. Vatikáni Zsinat szellemében szükség van az egyházi megújulás, az egyház társadalmi tanítása kapcsán egy ilyen intézményre, mely a maga nemében egyedülálló és az első volt az országban. 2000-től Martineum Felnőttképző Akadémia a neve.

Lelkigyakorlatok, családmegerősítő programok, vallási turizmus

– II. János Pál pápa Christifideles laici kezdetű apostoli buzdítása a világi hívőknek az Egyházban és a világban betöltött hivatásáról és küldetéséről szól. E szerint a katolikus felnőttképzés nemcsak egyesek joga, hanem mindenkinek joga és kötelessége. A világnézetileg elkötelezett segítőktől kezdve, akik az egyházmegyék, a plébániák, a közösségek működésében, szervezésében aktívak, eljutunk az akolitusok, a lektorok képzéséig, mindazokig, akik egy élő egyházközség működésében nagy segítséget jelentenek. Papi rekollekciók helyszíne is az intézmény. Most már országos szinten is számolnak az általunk szervezett egyéni vezetésű lelkigyakorlatokkal; ádventi, nagyböjti lelkigyakorlatainkra is mindig nagy az igény. Örök aktualitással bírnak családmegerősítő programjaink. Különböző élethelyzetekben lévők részére szervezünk programokat, ezek némelyike több évtizedes múlttal rendelkezik. Gyermekre vágyók lelkigyakorlata, abortuszon átesettek gyász lelkigyakorlata, házaspárok lelkigyakorlata. Utóbbi különlegessége az, hogy jöhetnek a gyerekek is, ami sokaknak nagy segítség, ráadásul a visszajáróknak már a gyerekei is igénylik ezt a programot. Bekapcsolódtunk a Házasság Hete szervezésébe is a Pasztorális Irodán keresztül. Az Iroda által szervezett teológiai előadás-sorozatnak is helyet adunk visszatérően. Fogadjuk plébániák megkereséseit, megszervezzük számukra az igényelt képzéseket vagy eseményeket. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával pedagógusok számára szerveztünk organikus pedagógiai képzést nagy érdeklődés mellett és nagy sikerrel – sorolja, majd a vallási turizmust említi:

A Martineum elnevezés Szent Mártonra utal, aki itt született Savariában a Pannonia provinciában. Így ez a hely a Szent Márton zarándokút egyik végpontja. Az Európa Tanács 2005-ben a Szombathelytől Tours-ig vezető útvonalat Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy bemutassa Európa egyik népszerű szentjének, Mártonnak életét és kultuszának kiemelkedő emlékeit. Nálunk működik a Szent Márton Zarándokiroda, amely ingyenesen segíti az ide érkezőket hasznos tanácsokkal, információkkal. Szinte a világ minden részéről érkeznek hozzánk ide, a Szentek földjére, ahogy Szent II. János Pál pápa hívta ezt a várost: gyalog, kerékpáron, buszokkal.

Nem az imidzs építése a cél, hanem Isten Országáé

Programjaikra visszatérve, Maurer Péter úgy tapasztalja, ma, amikor a személyes kapcsolatok gyakran felületesek és a virtuális világ nyer teret, az emberekben erős az élet értelmének, a közösség keresésének igénye. – Figyeljük az idők jeleit, a visszajelzéseket, az érdeklődést, hogy a felszínre kerülő kérdésekre releváns válaszokat tudjunk adni. Ezek mentén is haladunk a szervezésben. A családok erősítése például az emberségünkből fakadó igény. A családok a társadalom építőkövei. Ha nem működnek, akkor a társadalom sem működik jól. Az ifjúságnevelés, a szexuális életre nevelés is fontos – újra elő kellett kerülnie azzal, hogy megjelentek a különböző veszélyforrások. Az általunk meghirdetett programok egy részénél hangsúlyos az intimitás és az anonimitás – ezt is tudjuk biztosítani. Ezenkívül az intézmény az alapításától kezdve színtere akart lenni a különböző nézetek ütköztetésének, értelmes párbeszédre és gondolkodásra akar sarkallni. Kihívás az érdeklődés fenntartása, de akik eljönnek egy-egy programunkra, és „aha” élményük lesz, azok közül sokan újra és újra visszatérnek. Az elmúlt 32 év alatt kialakult a hírnevünk, ismernek és keresnek minket. Igaz, nem az imidzs építése a célunk, hanem Isten Országáé, és meggyőződésünk, hogy a világnézetileg elkötelezett felnőttképzésnek van jövője Magyarországon.

Csend van, madárcsicsergés, ideális az elvonulásra

A Martineumban a szobákban nincsen televízió. Igény sem lenne rá. Korlátlan, ingyenes wifi van, az is inkább az ott dolgozók munkáját segíti és a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevőknek fontos – teszi hozzá a vezető, és a hely adottságairól is beszél.

– Az ország minden részéből jönnek vendégek a Martineumba, ami részben távol van a várostól, részben közel. Autóval, mintha a világ végére érkeznénk; gyalog viszont: végig a Kálvária utcán, feljönni a stációk mellett mindössze 15 perc kényelmes sétával a Fő tértől. Nagy park, zöldterület tartozik az épülethez. Csend van, madárcsicsergés, ideális az elvonulásra. Előadásokra, nagyobb tömegeket megmozgató alkalmakra is ideális a hely a 70-80 autót befogadó parkolójával. Nagy előadóterem áll rendelkezésre és nagy étterem: 100-120 embert tudunk étkeztetni. Az eredeti főépület karmelita kolostor volt. Az alsó szinten a konferenciateremben a galériával együtt közel kétszázan férnek el. Hét szoba található még a földszinten és szemináriumtermek az emeleten. Az egy-, két- és háromágyas, fürdővel ellátott szobák többsége az emeletre került. 2012-ben a Kormány támogatásból el tudtuk kezdeni az épület korszerűsítését. 2013-ban egy újabb támogatásnak köszönhetően fürdőszobákat tudtunk modernizálni. Van egy kis belső kápolnánk is. Az egyházmegye támogatása segíti működésünket.

Az egyszerűség nem egyenlő az igénytelenséggel

Maurer Péter azt mondja, folyamatosan igyekeznek korszerűsíteni, ám az épületet az egyszerűség, a praktikusság jellemzi.

– Az egyszerűség nem egyenlő az igénytelenséggel. Nem kell, hogy a pompa, a luxus, a hivalkodás jellemezze az Egyházat. Isten sem volt igénytelen, hogy egy egyszerű istálló lett a Megváltónk születésének helye. Vissza kell térni a betlehemi jászol egyszerűségéhez. Hisszük, hogy a többségi társadalom, az útkeresők számára ez az Egyházkép vonzóbb és ezáltal több embert tudunk megszólítani. Fenntarthatóság és elérhetőség – a két szempont között egyensúlyozva kell haladnunk. Nem a profitért dolgozunk, ez nem is igazán egy munkahely, hanem szolgálat – hangsúlyozza.

Vezetőként is visszafogott

Maurer Pétert vezetőként is a visszafogottság vezérli. Az Egyházban szolgálatot teljesítők számára az egyik legfontosabb útmutatást tartalmazó könyv, Kempis Tamás Krisztus követése című munkájából való a jelmondata: „Ne igyekezz azon, hogy a neved nagy árnyékot vessen, se azon, hogy sokaknak barátja légy, se azon, hogy bizalmas kapcsolatba kerülj az emberekkel. Mindez elvon attól, ami fontos, és nagy sötétséget támaszt a szívedben.”

Maurer Péter Kőszegen született, és máig ott él. Pályáját a kőszegi művelődési központban kezdte művelődésszervezőként Szendi Ferenc igazgatósága alatt. Később Szombathelyre került az akkori Katolikus Továbbképző Intézetbe 1995-től 2000-ig. Utána egy évet töltött Kőszegen az önkormányzatnál, majd a szombathelyi tanárképző főiskolára hívták oktatni. (Korábban a Szombathelyen, majd a Pécsi Tudományegyetemen szerzett diplomát, utána a Pannon Egyetem Neveléstudományi Doktori iskolájába járt – az andragógia lett a szakterülete. A Veres András püspöksége alatt alapított egyetemi szakkollégium indításában dr. Németh Norbert atyával vettek részt, közben a megyés püspök felkérésére 13 éve vette át a Martineum Felnőttképző Akadémia vezetését. Amíg számítanak rá, végzi a szolgálatot. Mellette továbbra is oktat: az ELTE SEK-n a művelődésszervező szak „utóképzésein” a felnőttképzés jogi és szakpolitikai kérdéseitől a közművelődés elméletéhez és gyakorlatához kapcsolódó tantárgyakig. Illetve neveléstudományhoz, pedagógiához kötődő tantárgyakat a Brenner János Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központjában. Bár vannak kihívások az életében, de egyensúlyban van, mindig derűs kedvű. „Nincs miért aggódnia, hiszen a Gondviselő odafigyel, számon tartja a hajunk szálát is.” Örül, hogy jó munkatársakkal dolgozhat az intézményben és az egyházmegye vezetésében. Közvetlen, őszinte, jó kapcsolatuk az alapja annak, hogy a hivatásukban helyt tudjanak állni.