A szervezők reményei nem voltak alaptalanok és szép számban gyűltek össze a szakmai összejövetel iránt érdeklődő ingatlanpiaci szereplők, közös képviselők, szakértők. Ebben természetesen a téma mellett a kapcsolati tőke bővítésének lehetősége is kifejezetten jelentős vonzerőt jelentett. A konferencia moderátora Szilber Szilvia volt, akinek tavaly jelent meg kézikönyve a lakásvásárlók számára, ami többek közt azokról a buktatókról is szól, melyek kikerülésével milliókat spórolhatnak meg az új otthonra vágyók. A kiadványt cseppet sem mellékesen tavaly szeptemberben Érték és minőség díjjal ismerték el.

- Ez a rendezvény több szempontból is hasznos lehet a megjelentek számára. Azt például tudjuk, hogy minden társasház életében elérkezik a felújítás pillanata és itt remek referenciákkal rendelkező, leinformálható gyártói és kivitelezői kapacitásokat ismerhetnek meg az érdeklődők. A terveink szerint országos szinten 11 ilyen konferenciát tartunk majd. Lakásszövetkezetek, társasházak képviselői jelennek általában meg, és persze a másik oldal, a kivitelezők is képviseltetik magukat – fogalmazott Szilber Szilvia, aki örömmel tette hozzá, hogy kifejezetten nagy érdeklődést tapasztaltak eddig Győrben és Szombathelyen is. Elmondása szerint a szakemberek a covid-időszak után nagyon szívesen élnek a személyes találkozások lehetőségével. Külön kiemelte, hogy egy lakás értékét jelentős mértékben befolyásolja a társasház menedzsmentjének hozzáértése, és többek közt erről is szó esik majd valamennyi konferenciájukon.