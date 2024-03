Sokan emlékezhetnek a ligetes területre, ami a régi városi strandot még egy-két éve jellemezte. Civil összefogás is indult 2022-ben, több mint ezerötszázan támogatták aláírásukkal: árnyas parkoló létesüljön a kórházzal szembeni, egykori városi területen. Az ingatlant nettó 81,7 millió forintért értékesítette a város egy ingatlancsomag részeként, miután a közgyűlés baloldali többsége azt 2021-ben megszavazta. A pályázati dokumentációba nem tekinthettünk bele, ám most kikértük a városházáról a régi városi strandra vonatkozó favédelmi tervet, hogy lássuk, milyen elképzeléssel adta be pályázatát a nyertes ingatlanfejlesztő zrt. A dr. Károlyi Ákos jegyző által rendelkezésünkre bocsátott iratok tovább erősítik véleményünket: Szombathelyen a profitmaximalizáló társasházépítési lobbi továbbra is erősebb, mint a környezetvédelem, azon belül is elsősorban a favédelem iránti elkötelezettség.