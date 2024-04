A technológiai fejlődés miatt talán már kevesen használnak ilyen szerszámokat, mindenesetre érdekes látni, hogy milyen eszközökkel dolgoztak az emberek 80-100 évvel ezelőtt. Vésők, pontozók, csigafúrók, glettelő kések, szorító fogók és egy hatalmas gyalupad is helyet kapott a tárlatban.

- Asztalos, csizmadia, drótostót, fazekas, rézműves, takács, varga. A régi magyar népi mesterségek nevei ezek és hát valljuk be, sokan nem tudjuk, pontosan mit takarnak. Nemcsak szerszámokat és eljárásokat idéznek, de ősi tudást, munkaerkölcsöt, szemléletmódot, közösségi szerepeket is. Ha azt akarjuk, hogy a felnövő nemzedék számára ezek ne csak különleges hangzású vezetékneveket jelentsenek, ezért tennünk is kell - kezdte ünnepi beszédét V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő. Hozzátette, Döröskén nem riadnak meg ettől a feladattól, ezt igazolja a most nyíló kiállítás is. Azt is kiemelte, hogy a tárlat nemcsak a ház egykori tulajdonosának, a falu asztalosának emlékét őrzi, nemcsak a mesterségbeli hagyományok előtt tiszteleg, hanem a szülőfalu szeretetének és a közösség összefogásának megnyilvánulása is.

A megnyitók sora a kultúrházban folytatódott, ahol a gyertyakészítő szakkör munkáit állították ki. A 20 alkalmas tanfolyamon készült csavart és tekert gyertya, tömbgyertya, szilikonformába öntött darab, úszógyertya, esküvőre, keresztelőre szánt darab, igazán kitettek magukért a döröskei gyertyakészítők. - Az ember lelkének az igazán üdítő az, hogyha alkothat. Ha készíthet valamit, ami nem csak hasznos, de szép is és főként azokkal együtt, akikkel jól érzi magát. Ezt elevenítette fel a Nemzeti Művelődési Intézet A Szakkör című programja, ami már 15-féle közösségi kézműves tevékenységet tud támogatni a gyöngyfűzéstől kezdve a makramén keresztül a szövésig, fonásig. Döröskén igazán termékeny talajra talált ez a kezdeményezés - emelte ki V. Németh Zsolt a megnyitón.