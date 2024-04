A szentgotthárdi fiatalok első alkalommal vehettek részt ilyen zarándoklaton, melynek első napján Velencével ismerkedhettek meg, ahol megcsodálhatták a város nevezetességeit: a Szent Márk teret, a Szent Márk székesegyházat, a Dózse palotát, a Sóhajok hídját, valamint a Rialto hidat. A közös programok után a gyerekeknek maradt elegendő szabadidejük arra is, hogy kedvükre barangolhassanak a sikátorok és lagúnák rejtélyes világában.

Az esti rózsafüzér imájukat viszont már Rómában mondhatták el az ifjú zarándokok, akik útjuk második napját a Vatikánban kezdhették, ahol megnézhették a fenséges Szent Péter bazilikát és az Angyalvárat, majd pedig a Ponte Sant’ Angelo hídon átsétálhattak a Tevere folyó felett. Ezután Róma történelmi központját tekintették meg, többek közt a Pantheont is. A későbbiekben pedig a Piazza Fontana di Trevi következett az ott található Trevi-kúttal. A gotthárdi gimisek a lelki és szellemi táplálék mellett azért a helyi ételkülönlegességeket is magukhoz vették. Így például gelatót, pizzát és pastát is kóstoltak.

A harmadik napon a keresztény és antik Róma csodás helyeit járták be. A városfalakon kívül jártak a Szent Pál bazilikánál is, ahol a monda szerint egykoron Pál apostolt is eltemették. A hivatalos program zárásaként pedig szentmisén vettek részt a szállásuk kápolnájában.

A negyedik napon aztán felkerekedtek a szentgotthárdi diákok és élményekkel telve hazautaztak csodás olaszországi zarándoklatukról. Itthon pedig elmondhatták:

„Boldog vagy zarándok, mert felismerted, hogy a valódi utazás akkor kezdődik, amikor maga az út véget ér.”