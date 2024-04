Régen, ha pihenni akartam, kivettem pár nap szabadságot. Ma azonban ez csak a jéghegy csúcsa. Mert ha pihenni akarnék (nem csupán ledőlni tíz percre két teendő között), akkor most az életemből kéne szabadságot kivenni. Ha marad pár óra a fizetős munkák elvégzése után, akkor gyorsan összerántom a lakást. Ha a munkát is sikerül hátrahagyni, a lakást is, és még gyerekfelügyelőt is szereztünk, ott maradnak a gondolataink. Amik vagy a gyerek körül forognak, vagy hogy mit felejtettem el? A legnehezebb az anyaságban mégis ez: a végtelen nincs többé.

Előbb-utóbb menni kell a mamához, az óvodába, és vissza kell venni a felelősséget, hogy kezdődjön minden elölről. Többé nem leszel első, és nem leszel csak magadnak, és mégis, ez az anyaság igazi csodája!