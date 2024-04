Egyre több az autó Szombathelyen, ami azt eredményezi, hogy egyre nagyobb nehézséget jelent szabad parkolóhelyet is találni, különösen igaz ez a belvárosi részre. Ferenczy Balázs, a Fidesz képviselő-jelöltje a Barátság utcából jelentkezett be. Videóban elmondta: beszélt az ott élőkkel és van egy megoldás, hogy enyhítsenek a környéken lévő parkolók leterheltségén. Ez akár 30-40 új parkolóhelyet is jelenthetne:

