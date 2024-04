Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke köszöntőjében kiemelte, a fotóművész egyszerre több feladatot is ellát: ő a kép rendezője, ő írja a forgatókönyvet, készíti el a képet és mindegyik képébe magát is belekomponálja. A fénykép objektív és szubjektív is, hiszen mögötte ott az ember, a művész is, mondta.