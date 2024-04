Korábban beszámoltunk róla, nyereményjátékkal indította az új szezont a Kemenes Vulkán Park. Az első helyen a körmendi Rázsó iskola kilencedikesei végeztek. Nyereményük a belépőjegyek mellett tartalmazza a meleg étkezést és az utazást is. Egyébként sok jó megfejtés és több ötletes pályamunka – például raj, vers – érkezett, így különdíjasokat is hirdettek. A nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola 5. osztályos tanulói, a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola 4.e osztályos tanulói, a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános és Művészeti Iskola 3.a osztályos tanulói és a a vépi Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5.a osztályos tanulói tárlatvezetéssel egybekötött látogatást tehetnek a Vulkán Parkban.

Jó szezon ígérkezik, folyamatosan érkeznek a foglalások: iskolai osztályokat és szakmai csoportokat is várunk ide a Ság hegyre a tavaszi-nyári hónapokban. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét lesznek majd társasjáték délutánok, táborokat szervezünk és szakmai előadások is színesítik a palettát. A Múzeumok éjszakájának napjára pedig további színes programokkal készülünk - mondta Tulok Gabriella igazgató, aki emlékeztetett arra is: az elmúlt esztendőkben több létesítménnyel bővültek, ezért a képviselő-testület döntése szerint az idei évtől már nem önkormányzati fenntartású intézményként, hanem annak tulajdonában lévő gazdasági társaságként működnek. Ennek szellemében megújulóban van a honlapjuk is.

Április 27-én, szombaton hivatalosan is megnyitja kapuit a látogatók előtt a Vasparipa Játszópark, a közel hétszáz méter hosszú nyomvonallal rendelkező kerti vasút lehetőséget biztosít az egész család számára a kikapcsolódásra. A Sághegyi Múzeum és a Szív Pince pedig május 4-től fogadja a vendégeket. Nem kell azonban eddig várnia annak, aki a Ság hegy rejtett kincseire kíváncsi - az áprilisi vulkántúra április 14-én 10 órakor indul a Vulkánpark épületétől.