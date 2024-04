A Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete az idén is meghirdeti a Hölgyek Bora választást, amelyre Kőszeg és Kőszeghegyalja fehér-, rozéés vörösboraival lehet nevezni. A mintákat április 11-én, csütörtökön 17.30 és 18.30 között lehet leadni a Borbarát Hölgyek termében (Kossuth. u. 7.) Most is külön kategóriaként díjazzák a Blauburger borokat: a legmagasabb pontszámot elért lesz az egyesület zászlós bora. A nevezés feltételei megtalálhatók a koszeg.hu oldalon.