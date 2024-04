Harangozó Bertalan, a KDNP Vas vármegyei elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd rögtön meg is nyitotta azt az öt molinóból álló kiállítást, melyek segítségével az egykori országgyűlési képviselő, Kovács K. Zoltán életművét mutatják be. A megjelentek hallhattak arról az időszakról, amikor emigrációba kényszerülve Zoltán Károly néven a Szabad Európa Rádió munkatársaként tevékenykedett, majd 1993-as hazatérését követően a politikai életben vállalt aktív szerepet. Harangozó Bertalan elmondása szerint nélküle lehet, hogy ma már nem is lenne KDNP. Emellett pedig a Barankovics Alapítvány létrehozásában is kulcsszerepe volt.

A program további részében pedig Lovass Tibor beszélgetett a rendezvény vendégével, Hende Csabával. Az Országgyűlés alelnöke kérdésre válaszolva elmondta, hogy rendkívül optimistán várja a június 9-ei két választást, melyeket enyhe túlzással sorsdöntőnek nevezett. Kifejtette: az önkormányzati voksolásnak a Fidesz-KDNP erősen átalakított „kerettel” vág neki Szombathelyen, mivel a négy régebbi arc mellett nyolc új bukkan fel a képviselőjelöltek között. Az európai parlamenti választásokra pedig véleménye szerint Magyar Péter szétzilálhatja az ellenzék sorait, bár így sem lesz azért könnyű a győzelem.

- Jósolni nagyon nehéz dolog, különösen ha a jövőről van szó - idézte a dán Nobel-díjas fizikus Niels Bohr mondását Hende Csaba.