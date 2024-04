2019 óta kiemelkedő nemzeti értékként szerepel a Magyar Értéktárban a kőszegi szőlőjövés ünnepe. A szőlősgazdák, mint minden évben, kora reggel most is begyűjtötték a hajtásokat a nevezetes dűlőkben, és a polgármester elé vitték azokat. A díszes menet azonban az idén a Lovagterembe érkezett – ott is megvalósították a hagyomány minden elemét. Kőszeg Város Fúvószenekara fogadta a Könyvet, majd Básthy Béla polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Majthényi Lászlót, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnökét, a testvértelepülésekről érkezett delegációkat, az egyházak képviselőit és az egyesületeket, szervezeteket, amelyek a hagyomány továbbörökítésében közreműködnek. Előrelépésről is beszámolt: tavaly először szüreteltek a városi birtokon, amelynek eredményeként az idén már megkóstolhatták és az idei borversenyre elküldhették a furmint szőlőfajtából készült borukat.

A továbbiakban Szabó Márton, a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnöke Petrovics István pincemester jelenlétében számolt be a tavalyi gazdasági évről és az idei hajtásokról. A 2023-as évet átlagosnak mondta, nem túl magas termésátlagokkal, viszont jó minőségű terméssel. Nyugodtan indult az év, a tavaszi fagyoktól mentesen, hirtelen melegedő tavaszias időjárással, melyet április elején hideg idő tört meg. Tavaly 970 milliméter csapadék hullt – a korábbi évekhez képest kiemelkedő mennyiség.