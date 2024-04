A szentmisét Tokár János atya mutatja be. Hívnak és várnak minden segítőt, támogatót, adományozót, akivel az elmúlt évtizedek során kapcsolatuk volt, illetve azokat, akik jelenleg is támogatójuk. A csoport tevékenységei között kiemelt a segítségnyújtás az idősek, elesettek ház körül teendőinek ellátásában. Akad, akinek csak erre van szüksége, de a csoport tagjai sem győzik, mert változatlanul mindenki önkéntes – azaz állás, család mellett végzi ezt a munkát, saját autóval, gyalog vagy kerékpáron. Bevásárolnak, gyógyszert váltanak ki, ha kell. A gyógyszerigény egyre nagyobb, vannak, akik csak gyógyszerek miatt kérnek segítséget. A máltaiak helyi csoportja évente kétszer rendez nagy gyűjtést: augusztusban tanszert, decemberben élelmiszert. Széles körű a kapcsolatrendszerük a hivatalokkal, az igazságszolgáltatással, az áldozatsegítő szolgálattal, a családsegítőkkel, az önkormányzattal is.