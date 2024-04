Az önismeret fejlesztésre számos módszer áll már rendelkezésre. Önmagunk megismerésben és a jelenlét tudatos megélésben a természetjárás is segíthet. Ebben hisznek annak a programnak a szervezői is, akik két napos túrára várják az érdeklődőket szombaton és vasárnap a Kőszegi-hegységbe. A túrán való részvételhez feltétlenül ajánlott többek közt túra hátizsák, bakancs, túracipő, hálózsák polifoam, fejlámpa és a vízhatlan kabát. Nem maradhat otthon a kulacs, a csajka, a bicska sem. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs díjakat a csoport étkezésére költi a szervező, Vasvár Népfőiskola. A kurzus szombaton 9 órakor egy kőszegi találkozóval indul és vasárnap 16 órakor zárul. A résztvevők Kőszeget és környékét járják be, az éjszakát fűtött, de alacsony komfortfokozatú szálláson töltik. A túraprogramba önismereti tréning is fér majd.