Közvetlenül a húsvéti ünnepek előtt derült ki, hogy a második alkalommal beadott pályázata sikeres volt a nardai önkormányzatnak, így hamarosan nekikezdhetnek az építkezésnek.

- Lényegében 2020-ban adtuk át ezt a csodálatos óvodát, amit akkor 12-13 kisgyermek töltött meg élettel. Mára ez a létszám 24-re emelkedett, azaz annyi helyi apróság jár ide. Sajnos annak a beruházásnak a keretében már nem tudtuk a melléképületet rendbe tenni. Kerestük ehhez is a forrásokat, ám egy előző pályázatunk még sikertelen volt. Most viszont több mint 37 millió forintot nyertünk. Nagyon örülünk neki és mindenkinek köszönjük a segítségét, természetesen elsőként a körzet országgyűlési képviselőjének, Hende Csabának – fogalmazott Glavanics Krisztina polgármester. Hozzátette: a pályázat beadásához kész tervekre volt szükség, így amint a pénz a számlájukon lesz, már kezdődhet is a felújítás.

Az elképzeléseik szerint olyan több funkcióra alkalmas épületet szeretnének kialakítani, melyet az óvoda és az önkormányzat is tud majd hasznosítani. Így például lenne benne egy garázs a falubusznak, valamint a fűnyíró gépeknek, de a különböző helyiségekben itt tárolnák az ovi kinti játékait, valamint a fűtéséhez szükséges fát is. Ehhez pedig komplett tetőszerkezet, valamint nyílászáró cserére lesz szükség, de az épület aljzatát is rendbe kell tenni a villany- és vízhálózattal egyetemben. A csatornahálózatot és a csapadékelvezetést is meg kell újítani, de a vakolás, festés, burkolás sem maradhat majd el.

Glavanics Krisztina búcsúzásként még elmondta, hogy amennyiben sikerül, akkor egy tájház jellegű részt is kialakítanának az épületben, ahol a gyerkőcök a régi falusi munkaeszközökkel ismerkedhetnének meg. Emellett pedig egy nyárikonyha is helyet kaphatna az ovisok kiszolgálására.