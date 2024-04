- Kétszer jártam Nepálban, ahol mindkétszer 2-2,5 hetet töltöttem. Maximum 6 ezer méteres magasságig jutottam fel, de ezek az utazások nem a hegymászásról szóltak. Sem igényem, sem pénzem nem volt kísérőkre, vezetőkre, így egyedül jártam be az országot, mivel szembesülni akartam a saját korlátaimmal. A legnagyobb próba elé a magashegyi betegség állított, amit lényegében nem lehet elkerülni. De azért a mínusz 20 Celsius fokban sem egyszerű mondjuk aludni. Megpróbáltam menedékházakban éjszakázni, de azok nem olyanok, mint például az Alpokban. Ezek fűtetlen kunyhók, amikbe befúj a szél – vezette be az előadását Varga András. Hozzátette: a természet szépsége, az ország kulturális öröksége, valamint az ott élő emberek barátságos hozzáállása, páratlan életszemlélete mindenért kárpótolta.

Az előadás aztán kis híján telt ház, közel 300 néző előtt kezdődött. Az előzetesen tervezett 125 fotó közül az elsőkön a nagy falut, Katmandut, Nepál 2 millió lakosú fővárosát mutatta be a hátizsákos utazó, aki parádés felvételeken érzékeltette az ottani „boldog” szegénységet. Utak, járdák, közművek nem nagyon segítik az emberek életét, ám ennek ellenére nem tűntek boldogtalanoknak. A mindennapjaik nagy részét az utcákon töltik. Ott főznek, ott tisztálkodnak, ott vásárolnak, ha éppenséggel van mit megvenni. Az életüket pedig átjárja a vallás: hinduk és buddhisták is élnek a fővárosban, ahonnét különböző közlekedési eszközök – leginkább autóbusznak nevezett járművek – segítségével a Himalája felé vette az irányt a csepregi fiatalember.

Nepál a Mount Everest árnyékában

A világ legmagasabb hegyvonulatában aztán egészen 6 ezer méteres magasságig gyalogolt fel. Az útja során például a Mount Everest éppenséggel üres alaptáborában is készített pár remek fényképet. A legcsodálatosabb felvételeken persze a híres „nyolcezreseket” lehetett látni. Legtöbbjüket napfelkeltekor, ami egészen hihetetlen szépséget kölcsönzött a hatalmas hegyeknek. Egy picit lejjebb ereszkedve az utazó betekintést nyújtott a Himalájában uralkodó buddhista vallás részleteibe is: kolostorokat, sztúpákat, imamalmokat, Mani-köveket láthattunk a fotókon. No, és persze az itt is rendkívül barátságos nepáliakat.

A rendkívül hideg magas hegyek után Varga András lejjebb ereszkedett, még pedig az ország Indiával határos vidékeire, ahol a szubtrópusi őseredő burjánzik, ami újfent hatalmas élményekkel ajándékozta meg a civilben botanikus kalandorunkat. Az ott töltött időszak alatt betekintést nyerhetett a vidék egészen páratlan állatvilágba. Találkozhatott többek között hatalmas mocsári krokodillal, a kihalás szélén álló gaviállal, valamint a szintén rendkívül ritka, leginkább harckocsira emlékeztető indiai orrszarvúval is. Mivel szerencséje volt, nem futott össze egyetlen bengáli tigrissel sem. Ám házigazdája több olyan felvételt is mutatott neki, melyeken azokat az áldozatokat láthatta, akiket ezek a ragadozók vadásztak le.

- Itt a tigris az úr. Lényegében az egyetlen olyan állat, mely tápláléknak tekinti az embert – mondta a csepregi utazó, majd nem sokkal később befejezte parádés előadását, melynek végén még kérdéseket is tehetett fel a rendkívül hálás közönség.

A „Világjárók” következő, április 16-i előadásán India lesz majd a téma.