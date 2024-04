– A déli órákban érkezett egy erőteljes kapás method feederezés közben. Mintegy 15 perc fárasztás után láttam, hogy egy óriás lapát van a horgomon. A hal súlya 6,13 kilogramm, hossza 74 centiméter volt. Halőri hitelesítés nem történt, de hárman is látták, csak csodálkoztak. Hatalmas öröm volt ekkora halat kifogni – így szólt Molnár György üzenete, amelyet a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének küldött. Azt már lapunknak mesélte: előbb a barátja hívta fel a figyelmét a rekordlehetőségre, majd Puskás Norbert ügyvezető elnök arra kérte, hogy töltse fel a fogást az országos rekordlistára is. Az ünnepeket követő első munkanap meg is érkezett a Magyar Országos Horgász Szövetség állásfoglalása – ez a fogás bizony első helyet jelent. A hivatalos országos rekordot eddig Kiss Ferenc tartotta egy 6,02 kilós, 63 centiméteres példánnyal, amelyet szintén a Rábából, a jakabházi szakaszból emelt ki 2014. november 11-én. Molnár György gyermekkora óta horgászik, elsődlegesen a természet közelsége vonzza a sportban. Hivatalos versenyekre nem jár, de szabadidejében szívesen fedezi fel az ország különböző horgászhelyeit. Van, amikor perget, és van, amikor több napra bekészül, s letáborozik egy helyre két feederbottal. A húsvéti hétvégén édesapjával a Rába csörötneki szakaszán pecázott.

A rekordfogás pillanataira így emlékszik: – Már a kapás is erőteljes volt. Először pontyra gyanakodtam, aztán megláttuk, hogy dévérkeszeg. Meg kellett küzdeni érte, ekkora testben már a sodrás is dolgozik. Egy hatkilós keszeg nem jön ki csak úgy, és amikor megláttam, hogy mekkora, még óvatosabb lettem, nem akartam elveszíteni. Molnár György egy 150 grammos dobósúlyú heavy feeder botot használt, amelyen 0,14-es fonott damil futott, a végén 0,12-es fonott előkével, amelyre 8-as horgot kötött. A csali pop-up volt. – Ekkora példányok csak a Rábában élnek. Két különböző mérleggel is mértük, így biztos, hogy nem tévedtünk, mert ugyanazt mutatta – tette hozzá. Elárulta: mérlegelés, fényképezkedés után a méretes halat visszaengedte a folyóba. – Hogy jó hobbit választottam, arra gyakran kapok visszaigazolást a kisebb fogások alkalmával. Ha ekkora méretű hal akad a horogra, az pedig különösen nagy öröm. Valójában azonban azokon az alkalmakon is boldog vagyok, amikor nem jön semmi. Ott vagyok a természetben, és ez a lényeg – zárta gondolatait Molnár György. Nem ez volt az egyetlen gigafogás a hosszú hétvégén: Lonai Endrének március 30án, szombaton a Rába–Nick térségi szakaszán 5,2 kilogrammos dévérkeszeg akadt a horgára. A hal pontyozás közben érkezett, és erőteljes kapást produkált.