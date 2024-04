A szakemberek szerint 2024 több szempontból is a változások éve a munkaerőpiacon. Munkavállalói oldalon úgy tűnhet, nehezebb most munkát találni, mint korábban: több fórumon is arról beszélnek az álláskeresők, hogy végzettségtől függetlenül zárt ajtókon kopogtatnak, ha új munkahelyen szeretnének elhelyezkedni. Munkaadói oldalról számos külső, gazdasági tényező indokolhatja ezt a (valószínűleg átmeneti) stopot, már ha valóban beszélhetünk stagnálásról a munkaerő-felvételt tekintve, írják. A cégnél azt látják, ha jelenleg megfigyelhető is némi óvatosság néhány partnerük részéről, ez a későbbiekben valószínűleg enyhülni fog. Annál is inkább, mert a hírek szerint továbbra is 300 ezer fő hiányzik a magyar munkaerőpiacról – mondta Baradits Bulcsú üzletágvezető.