A legkisebbek még csak körülnéztek, ám a nagyobbak szőnyegre léptek, hogy megmutassák, mire is képesek. Egyéni és csoportos bemutatókkal is készültek, többek között a Zrinyi Ilona Általános Iskola Diákolimpia csapata is fellépett - Horváth Hanna, Koltai Karolina, Kovács Boglárka, Szíber Alíz - akik az Országos Diákolimpia döntőjében első helyezést értek el. Nagy Béláné kiemelte, szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődik a sportág iránt, hiszen a fizikai erőnléten túl az értelmi képességekre és a mentális egészségre is rendkívül jó hatással van a ritmikus sportgimnasztika.

A ritmikus gimnasztikát a tánc és a torna látványos egyvelegeként lehetne meghatározni, a versenyzők zenére koreografált gyakorlatokat mutatnak be különböző eszközökkel, például szalaggal, hurokkal, labdával vagy buzogánnyal. Ez a sportág nem csupán a technikai tudást és az erőnlétet teszi próbára, hanem nagy hangsúlyt fektet a kreativitásra és az eleganciára is a mozdulatsorozatokban.