Ásókkal, kapákkal, gereblyékkel, valamint műanyagzsákokkal felszerelkezett képviselők, valamint képviselőjelöltek népesítették be a Jászai Mari utcában található, bizony eléggé elhanyagoltnak tűnő, szemétben viszont alaposan „bővelkedő” kis parkot. - A Föld napja alkalmából úgy gondoltam, hogy tevékenyen töltsük el ezt a délután. Még pedig úgy, hogy a munka mellett a közösségépítésnek is jusson szerep. Szemétszedéssel kezdünk, aztán pedig összegereblyézzük, amit kell, majd pedig elültetnénk azokat a színes, évelő kis virágokat, melyeket a saját pénzemből vásároltam – fogalmazott dr. Árvai György. Hozzátette: fontosnak tartom azt, hogy ezzel a pár órás munkával kézzelfogható, szemmel látható eredményeket érhetünk el, és talán picit fel is tudjuk hívni mások figyelmét a lakókörnyezetünk megóvására.

Szemétszedés és virágültetés a Föld napján

Forrás: Cseh Gábor

A képviselők, képviselőjelöltek mellett Lenkai Nóra, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje is részt vett a munkában. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ő már gyakorlott „kertépítő”, ugyanis nem is olyan régen egy faültetésen vállalt aktív szerepet.