Rányomja a bélyegét a szombathelyi közgyűlés vitáira, hogy április 20-án hivatalosan is elkezdődött a június 9-ei önkormányzati választás kampányidőszaka. Az első napirendben a két ülés között történtekről szóló beszámolót értékelték a képviselők. A szócsaták középpontjába azonban az Agora identitáserősítést célzó hirdetései kerültek. A témáról lapunk itt és itt írt.

Illés Károly frakcióvezető szerint megtéveszti a választókat a baloldali városvezetés

Fotó: © Cseh Gábor

- Megtévesztve a választókat, etikátlan módon kampányol a baloldali városvezetés - mutatott rá felszólalásában Illés Károly frakcióvezető (Fidesz-KDNP).

Nemény András polgármester úgy reflektált: ez az identitásprogram része, amit együtt fogadtak el, itt döntöttek róla, annak pénzügyi keretéről is. A polgármester azt is megfogalmazta: miért nem tettek fel akkor kérdést? Szólt arról is, úgy gondolták, a választási kampányban a negatív üzenetek mellett fontosak a közös pontok, ezért került fel az üzenet: mindenki szombathelyi. A polgármester szerint bárki szabadon használhatja azokat a jelképeket, amik az Agora és Éljen Szombathely Egyesület plakátjain is láthatók.

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a belváros képviselője (Fidesz-KDNP) az Agora mostani hirdetései kapcsán többször megfogalmazta: felelőtlenül költik el ezeket a pénzeket, a közgyűlésen pedig nem azt támogatták, hogy ez a szlogen jelenjen meg, hanem a városi cégek eredményeit kellene hirdetni.

Ágh Ernő képviselő (Fidesz-KDNP) a választók üzenetét tolmácsolta a baloldali városvezetés felé, mi szerint a peremkerületen élők akkor fogják szombathelyinek érezni magukat, ha utcáikban végre történnek útfelújítások.

Felügyelőbizottsági tagként Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP) és László Győző alpolgármester (ÉSZ) is levelet kapott dr. Szendrő-Németh Tamástól csütörtök délelőtt - tájékoztatta a közgyűlést a fideszes politikus. Abban dr. Szendrő-Németh Tamás felügyelőbizottsági vizsgálatot szorgalmazott az ügyben.

Horváth Gábor rámutatott: az internetről nem tölthető le az a grafika, ami megjelent az Agora plakátjain, és amit később az Éljen Szombathely Egyesület is használt. Erre is magyarázatot vár Horváth Zoltán ügyvezető igazgatótól. A képviselő bejelentette: kezdeményezte a felügyelőbizottsági vizsgálatot az ügyben. Kitért arra is: a közgyűlési határozatban a városi cégek rendezvényeinek, programjainak népszerűsítéséről döntöttek, az Agora nem ezt teljesíti.



László Győzőtől, az Agora felügyelőbizottságának elnökétől is elhangzott: kivizsgálják az ügyet.

Mindössze 1140 diák használja ingyen a Blaguss-járatokat

Megtudtuk azt is: az önkormányzatnál eddig 1140 diák kezébe került határozat, ami alapján ingyen használhatja a Blaguss-járatokat Szombathelyen. Ismert, év elején jelentette be Nemény András polgármester: április 1-jétől bevezetik, hogy minden 16 év alatti szombathelyi gyermek ingyen utazhat a buszjáratokon.

Támogatják a jövőben is Holnap házát

Hosszú betegség után elhunyt Nádorné Vörös Ibolya, az Esőemberke Alapítvány és a Holnap háza alapítója. Egyperces néma felállással emlékeztek rá, majd a képviselők hitet tettek amellett: a szombathelyi önkormányzat a jövőben is támogatja a Holnap háza működését.

Ebédszünet után folytatódik a közgyűlés mai ülése.