Az első napirendi pont keretein belül a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2023-as tevékenységének beszámolóját hallgathatják meg a városvezetők Zágorhidi Czigány Ákos ügyvezető igazgatótól. A testületi ülésen bemutatja az elmúlt év eredményeit külön kitérve a vasvári iparterület fejlesztésére, a fürdő üzemeltetésére és a város közterületeinek zöldfelületi kezelésére. Utóbbi feladatot április egytől látja el az önkormányzat tulajdonában lévő Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.

A városban letelepedőknek szánt önkormányzati támogatás összegéről is döntenek szerdán. Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, tíz millió forintot akart erre fordítani a városvezetés, pályázatonként maximum 500 ezer forintos támogatással. Az elmúlt évek során tapasztalt ingatlanpiaci árak és a felújítási költségek jelentős mértékű emelkedése indokolja a vissza nem térítendő támogatás emelését: a teljes összeget húsz millióra, a pályázatonkénti támogatást egy millióra emelnék.

A folyó ügyek között több fontos kérdés is szerepel. A TOP_PLUSZ pályázat által megvalósuló útfelújítások körébe új utcák bevonásáról is döntenek szerdán. A kivitelezési munka előreláthatóan május hónapban kezdődhet el. Ezen kívül a szavazatszámláló bizottsági tagok választása is napirendre kerül.