A telepítés az alábbi vizeket érintette:

Gersekaráti Sárvíz-tó: 800 kg

Magyarszecsődi tó: 800 kg

Püspökmolnári tó: 400 kg

Újperinti I. sz. bányató: 700 kg

Szombathelyi Csónakázó-tó: 800 kg

Szombathelyi Horgásztó: 400 kg

Kerkafalva Kéthatár-tó: 600 kg

Vadása-tó: 400 kg

Kerkaszentkirályi Kerka-tó: 300 kg

Máriaújfalui Hársas-tó: 800 kg

Vasvári tavak: 500 kg

Gencsapáti tó: 400 kg

Csepregi Téglagyári tó: 300 kg

Rábasömjéni tó: 300 kg

Csánigi bányató: 500 kg

Répcelaki tó: 100 kg

Merseváti tó: 400 kg

Nagypiriti tó: 400 kg

Celldömölki Téglagyári és Park-tó: 400 kg

Pinka-holtág Vaskeresztes : 300 kg

Rába Ikervár műcsatorna: 400 kg

A telepítést követően nem rendeltek el tilalmat, így horgászaink a telepítést követően hódolhatnak szenvedélyüknek. Mint minden alkalommal, most is felhívjuk a horgásztársak figyelmét a jogszabályban és a horgászrendben foglalt alsó (min. 30 cm) és felső (max. 50 cm) méretkorlátozás, valamint a heti (6 db nemes hal) és napi (2 db ponty) darabkorlátozás betartására, mely előírások különböznek az Országos Horgászrendtől - emelte ki Puskás Norbert ügyvezető elnök, aki szólt arról is:

a szövetség az egyesületekkel közösen azon dolgozik, hogy minden horgász számára örömteli kikapcsolódást kínáljon.