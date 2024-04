– Nem azért lettem autószerelő, mert kellett egy szakma. Szeretek szerelni, jó érzés, amikor sikerül megjavítani valamit – mondja Németh Gergő, aki hosszú, tanulással teli heteken van túl. Nem elég ismerni a gyakorlati fogásokat, elméletben is tudni kell a helyes válaszokat. Rengeteg könyvet, műszaki leírást olvasott és tanulmányozott át az utóbbi időben, de azt mondja: ettől csak még jobban megszerette azt, amit csinál. A jövőjét is ezen a pályán képzelni, egyelőre inkább szerelőként mint tervezőként, de azért halkan megjegyzi: – még bármit hozhat az élet, még egyetem is lehet ebből.

Haklits Tamás tanműhelyvezető elsős kora óta foglalkozik Gergővel. Azt meséli: rögtön látszott rajta, hogy ügyes és egyben versenyző típus is. Reméli: nem most nevezett utoljára, nagy lehetőségek állnak előtt. A diákok duális rendszerben sajátítják el a szakmát. Sikerült számára olyan helyet találni, ahol szintén támogatják a szakmai felkészülésben és a versenyzésben.

A szakmai munkának és a tehetségfejlesztéseknek, versenyfelkészítéseknek köszönhetően évek óta rendszeresen kiemelkedő versenyeredmények születnek iskolánkban. Ebben a tanévben az OSZTV – Szakmasztár gépjárműtechnikai szakmáiban már a területi előválogató során elért eredményei alapján több Savariás diák kapott felmentést a szakmai vizsga írásbeli – interaktív – részének teljesítése alól. Az elmúlt hétvégén megrendezett Young Car Mechanic autószerelési verseny döntőjében Varga Barnabás 13. A osztályos tanuló szerzett országos 5. helyezést. Az Autós Szakmák Tanulmányi Versenyén – ASZTV – szintén országos döntőig jutott a Savaria - Udvardi Gergő és Domina Máté 14.T osztályos gépjármű-mechatronikai technikus tanulóiból álló - csapata. A döntőt május 31-én rendezik Győrben a Széchenyi István Egyetemen - meséli büszkén Sümegi Tamás igazgató, aki úgy tapasztalja: az az utóbbi években népszerű(bb) lett szakmát tanulni. Szerinte ez részben a bérfejlesztésnek, másrészt az országos szinten tapasztalható szakemberhiánynak köszönhető.