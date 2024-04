Autentikus helyen, a hármashatár városában gyűltek össze a nyugalmazott és hivatásos katonák, illetve katonai szervezetek képviselői. - A veterán kifejezésben ott lakik a sokat megélt és a hazájáért szolgált jelentés - fogalmazott köszöntőjében Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki a mai időkben különösen fontosnak tartja az ilyen találkozókat: - önök a biztonságért, a haza szeretetéért dolgoztak - fűzte hozzá.

Huszár Gábor polgármester a rendezvény fővédnökeként üdvözölte a több min száz szlovén, osztrák és magyar vendéget. Személyes hangulatú beszédében kiemelte: - ez a találkozó inkább szól a vidámságról és a találkozás öröméről, mint a katonai rendről és fegyelemről.

A nemzetközi együttműködés fontosságát emelte ki érdeklődésünkre Durgó Tamás alezredes, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka. Megtudtuk: minden szinten foglalkoznak azzal a több tízezer állampolgárral, akik a Magyar Honvédségtől vonultak nyugállományba, illetve az ő családtagjaikkal, katonai özvegyekkel, árvákkal. Többek között különböző segélyekkel támogatják őket, de kegyeleti feladatokat is ellátnak és adatpontosításokat is tartanak. Ez a találkozó témájában éppen illeszkedik a tevékenységükhöz. Céljaik között szerepel a katonai emlékek megőrzése, ápolás is – ennek érdekében több vármegyéből hoztak magukkal érdeklődőket.