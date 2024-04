– Sajnos egy családi betegség miatt nem tudtam ott lenni Celldömölkön, pedig nagyon szerettem volna, hiszen sokat dolgoztunk a projekttel – mondta el érdeklődésünkre Ágh Péter országgyűlési képviselő. Majd így folytatta: ahogy azt Fehér László polgármester és Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke is elmondta: az uniós pályázati támogatás mellé még több száz milliós kormányzati forrást kellett szerezni. Mindez erőteljes lobbimunkát igényelt, ami eredményesen zárult. Az elmúlt évtizedben már többször sikerrel jártunk, ha Cell ügyében el kellett járni, gondoljunk csak a gimnáziumra, a kolostorra, vagy a főút felújításra. A Vasparipa Játszópark esetében a kormányzati támogatás révén olyan attrakció tudott létrejönni, amely egyrészt tiszteleg Celldömölk vasutastradíciói előtt, másrészt új vonzerőt jelent helyieknek és idelátogatóknak.

Minden igazi

Fotó: Giczi Sándor



Ahogy Majthényi László kiemelte: Celldömölk egyre több, vonzó turisztikai létesítménnyel rendelkezik.

A város legújabb turisztikai attrakcióját már az első napon sokan felkeresték – adta hírül Fehér László polgármester. A 700 méteres pályán futó kisvonat, a két játszótér, az igazi, működő restit és kiállítóteret (a régi vasutascsaládoktól is kerültek ide relikviák) magában rejtő vasútállomás-épület – a pinkafeldi pontos mása – elnyerte a nyitónap közönségének tetszését. gyerekek és felnőttek jól érezték magukat. A hivatalos megnyitó – a szalagvágás – után természetesen a Vasparipa Játszópark tortáját is felszelték a látogatóknak.

Átadó

Fotó: Giczi Sándor



A polgármester felidézte a terület sorsát-történetét is. A bazaltbánya „kimerülése” után, 1950-től raktárbázis működött itt – az objektum minden tekintetben idegen volt a tájtól. Évekkel ezelőtt, első lépésben ennek az objektumnak a megszüntetését, a terület megvásárlását tűzte ki az önkormányzat. A második ütemben felépült a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpont – a kisvonatból a nagy „betonkocka” is megcsodálható –, most pedig, a harmadik ütemben elkészült a Vasparipa Játszópark.

További tervek is vannak a játszópark élménykínálatának bővítésére – például mozdonyokat szeretnének ide beállítani –, valamint a szomszédos terület célirányos, ugyancsak turisztikai szempontú felhasználására.

A Vasparipa tortája

Fotó: Giczi Sándor



A játszóparkot a Kemenes Vulkán Park, a Kemenes Szolgáltató Kft. működteti. Egyelőre hétvégente tart nyitva a Vasparipa, a nyitás – kissé szeles, de egyértelműen tavaszias hétvégéjén vasárnap is 18 óráig várta a látogatókat – jöttek is szép számmal. Fehér László hangsúlyozta: az egyébként sem magas jegyárakból a celldömölkiek további kedvezményeket kapnak. A városban élők kedvezményesen mehetnek be a játszópark területére, a kisvonatra is kedvezményes jeggyel ülhetnek föl.