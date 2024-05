Locsog-fecseg az óvodás, élvezi, hogy már szépen tud beszélni, és kerek mondatokba képes önteni a gondolatait. Rengeteg mondandója van, sokat kérdez és mindent megfigyel, különös tekintettel a részletekre. Újabban a bogarak érdeklik repülő és sétáló formában is, még a homokozóból is kiugrik, ha mászni lát egy pöttyös hátú katicát. A játszótéren elmeséli egy másik gyerek apukájának, hogy a labdát most vettük a boltban, és a büszkeségében nemcsak a labda játszik, hanem az is, hogy kompetens már a vásárlásban, ő tartotta oda a bankkártyát fizetéskor. Hazafelé arról tereferél, hogy ők egy szép nagy házban laknak (ötemeletes tömbház), Misiéké meg csak picike (egy családi ház). – De nem baj – teszi hozzá megértően –, mert majd biztosan megnő!