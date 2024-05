Jánosházán idén először rendezik meg a Családi Napot a Batthyányi Lajos Általános Iskola és a Jánosháza VSE közös szervezésében. Mint megtudtuk, szeretnének hagyományt teremteni az eseménnyel, ami június nyolcadikán, 13 órától veszi kezdetét a Tóth Zoltán Sportlétesítményben.

Az esemény során számos szórakoztató és izgalmas programon vehetnek részt a látogatók. Lesz exatlon pálya, ahol a résztvevők próbára tehetik ügyességüket és állóképességüket. A sportkedvelők számára pétanque, foci, célba rúgó- és célba dobó verseny is lesz. Emellett akadálypálya, váltóverseny, kötélhúzás, csocsó és pingpong is várja az érdeklődőket. A diákok és szülők közötti barátságos mérkőzések is izgalmas pillanatokat ígérnek, a kicsiknek arcfestéssel is készülnek. A rendezvény alatt a látogatók finom falatokkal is kényeztethetik magukat: palacsintával, zsíros kenyérrel és friss limonádéval készülnek a szervezők.