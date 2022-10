A Színházi Kritikusok Céhe 43. alkalommal adta át a Színikritikusok díját, amellyel a 2021/2022-es évad kiemelkedő teljesítményeit ismeri el. A legjobb gyermek- és ifjúsági előadás győztese a szombathelyi Mesebolt Bábszínház előadása, a Lili és bátorság, amely érzékeny témát dolgoz fel – nagyon szépen.

Az előadást 2020-ban mutatta be a Mesebolt, amikor a Covid-zárlat éppen engedett egy kicsi rést. Nemcsak a világjárvány hozott 2020 tavaszán bizonytalanságot, hanem a színházi támogatás csökkenése is, kérdéses volt, hogy születhetnek-e új bemutatók. Pályázati támogatás révén (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap), valamint a Kőszegi Várszínház – mint régi koprodukciós partner – és a debreceni Vojtina Bábszínház közreműködésével azonban végül sikerült színre vinni a Lili és a bátorságot, amely az idén Kecskeméten, a Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozóján is megfordult.

A darabot Paulik Móni és Vincze Zsuzsi Lili és a bátorság könyvéből Veres András írta, az előadás rendezője a fiatal bábrendező-generáció egyik legkreatívabb, legelkötelezettebb képviselője, Somogyi Tamás. Tervező: a virtuóz cirkuszi világot megteremtő, egyedi látásmóddal bíró Boráros Szilárd, zene: Sáry Bánk, zenei vezető: Kiss Dávid. Szereplők: Csató Kata mv., Kovács Bálint, Lukács Gábor, Varga Bori. Az előadást követő feldolgozó foglalkozást vezető drámapedagógusok: Balla Richárd, Kardos János, Szepes Anna, Boráros Milada, Somogyi Tamás, Romankovics Eda. Gyermekjogi szakértő: dr. Gyurkó Szilvia.

A Lili és a bátorság a gyermekek ellen elkövetett szexuális abúzus témáját dolgozza fel, azt is megmutatva, hogy a báb micsoda lehetőségeket rejt a legnehezebb problémák pontos, érzékeny megfogalmazására. A Mesebolt pedig nem először él ezzel a lehetőséggel: felelősen és a legmagasabb művészi színvonalon.