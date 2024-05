A 21 versenyzőt felvonultató magyar válogatott hat éremmel - két ezüsttel és négy bronzzal - tért haza. A magyar csapatban ott voltak két kőszegi klub, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület és az Alpokalja bunyósai. A mezőnyt 34 ország 337 ökölvívója alkotta.

A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület három sportolóval utazott el a szerb fővárosba. Az olimpiai kvótával rendelkező Hámori Luca (66 kg) a sérülése után először lépet a kötelek közé, és egy erős riválissal szemben 3:2-es pontozással kapott ki - nagyon véleményes meccsen maradt alul... Buza Romeó (71 kg) jó mérkőzést bokszolt egy rutinos örmény rivális ellen, de vereséget szenvedett. Míg Buza Rafael (67 kg) szép teljesítményt nyújtva legyőzött egy horvát ellenfelet, majd hiába bokszolt ismét jól, kikapott az Európa-bajnok szerb Abbasovtól - így pontszerző, 5. helyen végzett.

-Eredményektől függetlenül büszkék vagyunk a versenyzőinkre - összegezett Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. - Luca egy sérülés után tért vissza, egy nagy rivális ellen lépett ringbe, akitől az Európa-játékokon kikapott. Féltettem kicsit a mérkőzéstől, de remekül teljesített, jól oldotta meg a feladatot - még ha az eredményt meg is fordították... A Buza tesók első felnőtt Eb-jükön vettek részt. Rómeó egy nemzetközileg is elismert, eredményes örménytől kapott ki, úgy, hogy egy menetet meg is nyert ellene. Míg Rafi egy döntő fölényes győzelem után a címvédővel került szembe, akivel végig partiban volt, és ötödik helyen végzett. Sok lehetőség, eredmény van mindhármukban.

Forrás: Fitt-Box Ökölvívó Egyesület

Az Alpokalja Küzdősport Alapítvány versenyzője Lakotár Hanna olimpiai súlycsoportban, 54 kilóban szerzett bronzérmet. Első mérkőzésén az örmény Lilit Dallakjan ellen öklözött, az összecsapást a vezetőbíró a második menetben többszöri rászámolás után beszüntette. Majd a lengyel Viktória Rogalinska ellen lépett ringbe, pontozásos sikert aratott. Majd a harmadik mérkőzésen, ez elődöntőben kikapott a hazai színeket képviselő Sara Cirkovictól - így értékes bronzéremmel zárt a kontinenstornát.

Forrás: Alpokalja Küzdősport Alapítvány

-Az Eb Hanna számára egy felkészítő állomás volt a májusi olimpiai kvalifikációs világversenyre - fogalmazott Finesz Ernő, az Alpokalja Küzdősport Alapítvány vezetőedzője. Három mérkőzésen lépett szorítóba, egyet idő előtt befejezett, egyet pontozással nyert meg, végül az elődöntőt egy hazai versenyző ellen vitatható vereséggel veszítette el. Hanna mindent megtett a győzelemért, türelmes volt, kivárta a megfelelő pillanatokat, sokat talált, de Belgrádban esélytelen volt a győzelemre egy szerb ellen. Úgy gondolom végig jó és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott egy nagyon erős mezőnyben, de most maradt számára az Európa-bajnoki bronzérem.