Hadnagyné Vörös Márta, a Körmendi Kulturális Központ igazgatója személyes emlékeit idézte, majd arról is beszélt, hogy nehéz időket élünk: -A koronavírus, a háború és a válság mind megnehezítették az életünket, de én abban bízom, hogy mindig lesznek Körmenden olyan emberek, akiknek fontos a kultúra, igényük van a könyvtárra és olvasók szeretnének maradni- mondta.

Papp Gyula, nyugalmazott könyvtárigazgató hosszú ideig dolgozott a könyvtárban, elsődlegesen a kistérségi ellátás területén, igazgatóhelyettesként, majd 1994 és 1999 között az intézmény igazgatójaként. Gyuszi bácsi meghatározó alakja volt a körmendi és megyei könyvtári életnek, így volt mit mesélnie az elmúlt évtizedekről, egykori kollégái nagy figyelemmel hallgatták előadását. Pallósiné dr. Toldi Márta, a Berzsenyi Dániel Könyvtár nyugalmazott igazgatója Hét sokszínű évtized Körmenden címmel tartott múltidézést. Előadásában kitért az indulás éveire, amikor Vizi László vezetésével 1952-ben megalakult a városi-járási könyvtár.

A könyvtári közösség törekvése mindig is az volt, hogy az alapfeladatokon túl megfeleljen a nevelőkönyvtár-eszme elvárásainak és a helyi identitás erősítésére is nagy gondot fordított. Elindult a honismereti és a helytörténeti mozgalom, a kutatási terület támogatása, és ez a mai napig megvan, elég, ha csak a Csaba József Honismereti Egyesületre gondolunk - mondta, majd azt is hozzátette: -a könyvtár szakmai minőségét jelzi, hogy mindig törekedett az innovációra. Az olvasói kör a város lakosságának 20 százalékát teszi ki, ami ritkaságszámba megy., emellett az ifjabb generációk megszólítását is kiemelt feladatának tekinti az intézmény.

Pallósiné dr. Toldi Márta méltatta Mecsériné Doktor Rozália munkáját, aki 1980-ban kezdett dolgozni a könyvtárban, majd 1999- től egészen 2019-es nyugdíjazásáig az intézmény igazgatója volt. Neki köszönhetően számos szakmai újítás, fejlesztés valósult meg pályázati forrásokból nem csak Körmenden, hanem a vidéki kis könyvtárakban is. Zárásként Mecsériné Doktor Rozália korábbi, és Wágner Dávid jelenlegi könyvtárvezető képes utazásra hívta a jelenlévőket, akik között szép számmal voltak egykori és ma is a szakmában dolgozó könyvtárosok a megye minden részéből.