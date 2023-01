Tavaly februárban kezdték forgatni a különös kegyetlenséggel meggyilkolt rábakethelyi káplán, Brenner János életéről szóló filmet. A stáb tartani tudta az előzetes tervet, így a filmforgatás nagy része májusra befejeződött. Kisebb munkák még az elmúlt év második felében is voltak, de december 14-ére elkészült a teljes film.

- Eredetileg arról volt szó, hogy a televízió december második felében tűzi műsorra a sorozatot, de ez nem valósult meg. Most úgy áll a helyzet, hogy várhatóan márciusban vetíti a nyolcrészes filmet egy újonnan induló csatorna, a Magyar Mozi TV - tudtuk meg Szilágyi Andortól, a Brenner-film rendezőjétől, aki azt is elmondta, hogy ez a csatorna vállalta, hogy több idősávban is látható lesz az alkotás. Nemcsak egyszeri, hanem folyamatos vetítést ígértek a megállapodáskor – fogalmazott a rendező.

Jámbor Nándor színész a film forgatásán.

Fotós: Szendi Péter / Forrás: VN/archiv

A Brenner-filmben közel félszáz profi színész szerepel. A szombathelyi Weöres Sándor Színház szinte teljes társulata benne vannak sorozatban, de többen vállaltak szerepet a zalaegerszegi Weöres Sándor Színházból is. Brenner Jánost Jámbor Nándor alakítja, aki Szombathelyről időközben a fővárosi Thália Színházba szerződött. A nyolcrészes szériát zömmel eredeti, Vas megyei helyszíneken forgatták. Megközelítőleg ezer statiszta vett részt a forgatásokon, Szentgotthárd környékéről különösen nagy volt az érdeklődés a mellékszereplői feladatokra.

- Elégedett vagyok a végeredménnyel, de nyilván a nézők döntik majd el, hogy milyen lett a film. A szereplők sem látták még a teljes sorozatot, csak részleteket. Egyértelműen a korhűségre törekedtünk, a valóságot kívánjuk bemutatni - mondta a rendező.

A vértanúhalált halt - öt éve boldoggá avatott - Brenner atya megölésének körülményeit máig homály fedi. A 26 éves káplán halálát harminckét késszúrás okozta 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka, amikor sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából. Az 1956-os forradalom utáni egyházüldözés mártírja volt, azért vált gyanússá, mert az akkori államhatalom rossz szemmel nézte, hogy fiatalokkal foglalkozott. A filmbeli nyomozás bepillantást enged a kommunista hatalom restaurációjába is az 1956 utáni időszakot illetően.