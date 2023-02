A szombati programon tiszteletét tette és a megjelenteket köszöntötte dr. Mladen Andrlic, a Horvát Köztársaság magyarországi nagykövete és az Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Gugán Iván. Utóbbi beszédében utalt a szombathelyi Mate Meršić Miloradić Horvát Óvoda és Általános Iskolában tervezett törekvésekre: a következő tanévben a hetedik-nyolcadik osztályosok számára, majd azután a gimnáziumi első osztályosok számára, felmenő rendszerben kívánnak oktatást nyújtani.

Horvátul köszöntötte a bálozókat és kívánt jó szórakozást mindenkinek Nemény András, Szombathely polgármestere. Utalt arra is: a horvátok szívvel, szívből élő emberek, akiknek összetartása közösségként is példaértékű lehet mások számára nemcsak Szombathelyen, hanem a megyében is.

Vas vármegye mellett Zalából, Ausztriából és Horvátországból, Zágrábból is érkeztek bálozók a szombathelyi összejövetelre – ezt már Jurasits Ferenctől, a Szombathelyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől tudtuk meg. - Nagyon örülünk, hogy ebben a rohanó világban meg tudtuk állítani az embereket, és hogy közelebb vihetjük a horvát táncot, zenét, éneket és kultúrát más közösségekhez – hangsúlyozta az elnök. A kulturális program során felléptek a horvát általános iskola növendékei, a Durdice énekkar, valamint a Senior Tánccsoport tagjai a Guslice tamburazenekar kíséretében. A talpalávalót ezúttal is Koprive, a Setnja és a Pinka Band húzta hajnalig.