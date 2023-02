Annak, hogy erről a celldömölki Soltis Lajos Színház irodájában beszélgetünk – ahol közben több számítógép előtt zajlik a nem kis körültekintést, koncentrációt és logisztikai felkészültséget kívánó szervezőmunka –, voltaképpen egyszerű és kézenfekvő oka van. A 10. Színházi Olimpia első hírei között olvashattuk, hogy „a tervek szerint a magyarországi olimpia 35 ország 200 társulatát fogadja, mintegy 550 előadás látható majd 70 helyszínen – Budapesten és egész Magyarországon” (szinhaz.org). Ez pedig azt jelenti, hogy az ország több térségében „olimpiai központok” jöttek létre; az egyik Celldömölkön, a Soltis Lajos Színházban. Vasban Gergye Rezső a szakmai vezetője a Színházi Olimpia égisze alatt formálódó Dunántúli Színházi Fesztiválnak, amely a Nagy Gábor vezetésével működő Soltis Színház (mint gesztorszervezet) minden tekintetben erős bázisán, a Celldömölk, Vasvár, Vép „tengelyen” valósul meg április elejétől július végéig. Gergye Rezső és Nagy Gábor – mindkettőjük neve fogalom azok számára, akiknek az elmúlt évtizedekben közük volt Vasban a színjátszáshoz, a népműveléshez, a közösségépítéshez. Van abban valami jelképes, hogy ők ketten ismét szoros együttműködésben állnak az élére valaminek, hoznak létre valamit, aminek első számú hívószava ugyancsak a közösség. Nagy Gábor – és az általa alapított, a Sitkei Színkörből szó szerint kinőtt Soltis Lajos Színház – bázisa Celldömölk, Gergye Rezső – és az általa alapított Vasvári Játékszín Egyesület – bázisa Vasvár; és persze a Vasi-Hegyhát. Vép pedig az a település, ahol éppen negyven éve rendezték meg a legelső vasi falusi színjátszó találkozót; mit ad isten, éppen Gergye Rezső dolgozott ott akkor népművelőként. Nagy Gáborral most is dobják egymásnak a labdát, idézik az emlékeket – hogy mi és hogyan volt pontosan, majd Vépen kiderül: a művelődési ház már készül az évforduló megünneplésére. Ez is fontos eseménye lesz a Színházi Olimpia égisze alatt szerveződő Dunántúli Színházi Fesztiválnak.

– Azt tapasztaljuk, hogy a társulatok, települések örömmel élnek a lehetőséggel, szívesen csatlakoznak a kezdeményezéshez – mondja Gergye Rezső, aki éppen szerteágazó kapcsolatrendszere, helyismerete és szakmai tapasztalatai okán kapott felkérést a feladatra, ő koordinálja a programokat a Vasi-Hegyháton és Vépen. A dolgok jelen állása alapján az látszik, hogy csaknem húsz település fogad fesztivál-előadásokat Vasban. A megnyert fellépők névsora változatos, a meghívásnak egy kritériuma volt: a minőség – legyen szó falusi színjátszókról, alternatív színházról vagy kőszínházi társulatról határon innen és túl. Csak néhány név a dunántúli fesztivál felkért szereplői-társulatai közül: Káva Kulturális Műhely (Budapest), TÁP Színház (Budapest), kárpátaljai magyar színház (Beregszász), Bodor Péter Színkör (Erdőszentgyörgy), Ferrum Színházi Társulás (Szombathely), Tücsök Bábcsoport (Celldömölk), Csavar Színház (Komárom, Szlovákia), Gryllus Vilmos (Budapest), LESzSz Társulat (Lendva). De a legfontosabb talán a „másik pólus”: a közönség – és a közösségteremtő élmény.

Nagy Zsuzsi, a Soltis Lajos Színház művészeti titkára (egyesületi társelnöke, színész, rendező, drámatanár) az irodában kifüggesztett táblázatokat böngészve vázolja a várható celli eseményeket, a tavaszi nyitás szellemében. A Dunántúli Színházi Fesztivál a közösségi aktivitásra épül, Celldömölkön, Vasváron, Vépen – és az előadást befogadó kistelepüléseken is. Fontos, hogy legyen mód a találkozásra, beszélgetésre. Celldömölkön több „csomópontja” lesz a fesztiválnak: terveznek például majálist, pünkösdi vigasságokat (kézműves vásárral, kulturális programokkal) – a város is partner ebben –, kinyit a Soltisz Terasz, de az idén a SLOSZT (Soltis-találkozó) is az olimpia, illetve a fesztivál égisze alatt valósul meg Cellben. Most nem sűrítik néhány napba a programot, inkább ideális időpontokat keresnek az előadásoknak. Ugyancsak a fesztiválprogramokhoz sorolódik a gyermekszínjátszó találkozó vasi – vagyis celli – fordulója és a regionális diákszínjátszó találkozó.

Külön öröm, hogy újra láthatjuk a Soltis Színház emblematikus produkcióját: a Szentivánéji álomból Nagy Péter István és Sándor Júlia álmodott fantasztikus előadást. És ha álom (és vasutasváros): Magyar Álomvasutak címmel új bemutató is készül: zenés, vidám, üde, szórakoztató. Lesz még miről beszélni: a Színházi Olimpia programjában a szombathelyi WSSZ ugyancsak fogad előadásokat, a Mesebolt Bábszínház pedig szervezőként is vállalt fontos feladatot.