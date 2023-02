Ritka, hogy az ember öt kiváló prímást lát egy helyen, talán a találkozó történetében sem nagyon volt erre példa. Horváth Percsák Sándor a rangidős vasi, az idén nyáron betölti a nyolcvanat, de ott volt Horváth Pika Tibor, aki szintén körmendi származású, neves muzsikusok voltak a felmenői. A szombathelyi Baranyi Sándor is nagy név a zenész szakmában, a legtöbben Prímás Sanyiként ismerik. Batyi Kala Árpád fiával, Dániellel érkezett, közös formációjuk a Batyi Fusion, amelyben Dani képviseli a fiatalos, modern stílust, az apa pedig az autentikusabb vonalat. A szombathelyi Horváth „Dudu” Dániel igazi virtuóz hegedűs, évek óta nem vett részt a találkozón, most eljött. És milyen jól tette, hiszen ilyen közös muzsikálás nincs minden héten. Németh Öcsi elektromos nagybőgőn játszott, aminek a hangzása mellett a formája sem mindennapi.

A büki Baranyai Lajos, a Pannon Cigányzenekar vezetője klarinéttal szállt be a közös performanszba, a billentyűket pedig Darvas Vili uralta az est elején. Körbejárt a mikrofon, mindenki hozzátett valamit a produkcióhoz. Horváth Péterrel, a kőszegi zenésszel tavaly is összefutottunk, neki ez a találkozó a barátság miatt is fontos. Tiszteli a házigazdát, Bicó Csabát, aki minden évben tető alá hozza az összejövetelt. Ilyenkor van idő beszélgetni – ez mindennél többet ér – mondja. – Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi könnyet fakasztottatok a szemekben, ti, akik zokogó hegedűiteket annyi századon át hűségesen megosztottátok a nemzet minden bújával és bánatával, minden örömével és dicsőségével: ti méltán megérdemlitek, hogy írásban és képben is megörökítsenek benneteket és kedveseinek legszebb emlékei között őrizzen a magyar – mondta valamikor a 19–20. század fordulóján Blaha Lujza, a híres színésznő, a nemzet csalogánya, aki maga is szívesen csatlakozott hajdan a fővárosi zenekarokhoz egy-egy nóta erejéig. Az egyik kedvenc nótája így szólt: Pesten csináltattam házat, ablakot rá háromszázat… Eltelt több mint száz év, valójában ez az érzés mit sem változott. Szeretjük, ha a születés örömét muzsikájával támogatja meg egy zenész, és örülünk, ha életünk nagy pillanatainál is ott vannak a muzsikusok. Sírva vigadunk vagy vigadva sírunk egész életünkben.