Mindjárt virágvasárnap. Jézus a hagyomány szerint ezen a napon vonult be szamárháton Jeruzsálembe, üdvözlő tömeg kíséretében, hogy a nagyhét végére - megjárva kálváriáját - eljusson a végsőkig, és a végsőknél is tovább. Az Újszövetség evangéliumai, Bulgakov Mester és Margaritája, Dosztojevszkij. Karinthy. Pilátus, akinek folyton fáj a feje. A tömeg, amelyben az egyes személyek Jézust kiáltanak, a hangorkán mégis Barabásnak hangzik. Mi az igazság? A megigéző, (szó szerint is) letaglózó a Holbein-festmény: a halott Jézus - a megtört, összetört, megsebzett, esendő, sokat szenvedett emberi test.

Szombathelyen ezekben a percekben derű van és tavasz, Szendi Péter az Őrségben autózva viharfelhőt fényképezett. Ember nélküli, félelmetes a táj. A várakozó, puha barka lenn, az ég hasadó kárpitja fönn. Mi van a kárpit mögött?