Az idén a felhívásra 179 pályázó reagált, közülük hívta meg a legjobb negyvenhármat a zsűri a sárvári irodalmi táborba, 37-en el is jöttek. A költészet napján megkezdett nagyjából két és fél napos műhelymunkának ezúttal is a Nádasdy-vár adott otthont, Mezey Katalin és Papp Márió sem hiányozhatott a zsűriből. A Tinódi-gimnázium dísztermében csütörtökön 17 órától megtartott hagyományos táborzáró gálán valamennyi meghívott pályázó felolvasta művét, majd a zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokat díjazták is. A táborba ezúttal három vasi pályázó kapott meghívást, valamennyiük elismerést is érdemelt az ítészek szerint. Próza kategóriában arany oklevelet szerzett Horváth Márk Sándor Szombathelyről, tanulmány kategóriában ezüst oklevelet érdemelt ki Horváth Jázmin Tokorcsról, végezetül Sárvár város – mint mindig – díjjal ismerte el a város szülötte, Grodvalt Zsuzsanna munkáját.