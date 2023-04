Gergye Krisztián táncművész, koreográfus, rendező nemcsak a színpad világában mozog otthonosan, hanem a képzőművészetben is. Nem egy produkcióját ihlették műalkotások, művészetét egyébként is az összművészeti indíttatás jellemzi. A képtárban is tartott már előadást, nem is egyszer, például a textilek ihletésében is. Ezúttal a Magyar Géniusz Vándorkiállításhoz kapcsoldva, az Iseum – az Isis-szentély – szakrális hangulatára apellálva mutatta be performanszát. Aztán Cebula Anna tartott rendhagyó tárlatvezetést a Magyar Géniusz Program vándorkiállításában, A gyerekek egyedi, design ékszereket készíthettek ezen a délutánon.