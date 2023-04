Lovass Tibor főszervező elmondta: a filmszemlére népművészet-néprajz-történelem, képzőművészet és zene kategóriában küldhettek be versenyfilmeket az alkotók szerte a Kárpát-medencéből és a világ magyar közösségeiből.

Hozzáfűzte: a korábbi évek hagyományát követve diákoknak külön meghirdettek egy kategóriát, tőlük vizsgafilmeket és az internet világát bemutató filmeket vártak, ezekből tizennyolc érkezett.

A Savaria Filmszemle vetítéseit az AGORA Savaria Filmszínház Jávor Pál termében tartják, a díjátadó gála a mozi Hildebrand Istvánról elnevezett nagyteremében lesz, ahol átadnak két, a Magyar Filmakadémia által odaítélt életműdíjat is - egészítette ki Lovass Tibor.

A főszervező szólt arról is, hogy a filmszemléhez hagyományosan egy filmes szakmai konferencia is társul, melynek előadásai az ELTE Savaria Egyetemi Központban és a TIT szombathelyi székházában lesznek, programja viszont még formálódik, ezért azt később ismertetik.