A 2023/24-es évadban nemcsak a társulat létszáma csökken – távozik Avass Attila, Keller-Dénes Emőke, Major Erik, Róbert Gábor -, hanem a meghirdetett bérletes előadások száma is: a hat bemutatót jóformán kizárólag a szombathelyi színház húsz színészével hozzák létre (két egyetemi hallgató erősíti egy-egy előadásban a társulatot). A rendezők között az elmúlt két évadban már megismert Horváth Csaba, Nagy Péter István és Widder Kristóf mellett feltűnik Szikszai Rémusz, Halasi Dániel és Göttinger Pál (ez utóbbi nem most debütál, visszatérő vendég Szombathelyen).

Az Óz, a csodák csodája musical rendezője Halasi Dániel, szeptember végén ezzel a nagyszínpadi bemutatóval indul az évad. Az őszi szezon Légrádi Gergely színművével folytatódik októberben a Márkus Emília Teremben: az Énis, teis rendezője Göttinger Pál.

Decemberben újabb nagyszínpadi bemutató következik, a világ talán “legikonikusabb” musicalje, a Hegedűs a háztetőn – a fizikai színház atyja, a szombathelyi színház művészeti tanácsának tagja, Horváth Csaba rendezésében, a hagyomány és megújulás hintajátékában.

A 2023/24-es évad tavaszi szezonja ugyancsak nagyszínpadi bemutatóval kezdődik: Nagy Péter István Pintér Béla – ma már szintén ikonikusnak mondható - zenés drámáját, a Gyévuskát viszi színre.

A Márkus Emília Teremben áprilisban láthatjuk Hadar Galron színművét, a Mikve rendezője Widder Kristóf. Az orthodox zsidó rituális fürdőben hét nő – hét sors – találkozik. A “férfidarab” a nagyszínpadon kap helyet májusban: a kortárs lengyel szerző, Andrzej Saramonowicz Tesztoszteron című vígjátékából Szikszai Rémusz rendez előadást Szombathelyen.

Szabó Tibor igazgató hangsúlyozta: hisz abban, hogy a színháznak ott van jövője, ahol hagyomány és újító szándék kéz a kézben jár; hogy a szakmai és a művészi követelmények szem elől tévesztése nélkül megszólítható a lehető legszélesebb közönség. Ennek szellemében állították össze a jövő évad kínálatát. Nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra, lesz újabb színházi nevelési előadás, a JátsszMa Drámapedagógiai Műhely működik tovább. Szabó Tibor bízik abban, hogy kialakul a Weöres Sándor Színházat jellemző, fölismerhető “szombathelyi stílus” – amelynek fontos alkotóeleme, hogy “a színésznek teste van – bánnia kell vele”.

Köszönet és méltányosság, dinamikus árazás

A 2023/23-es évadot meghirdető sajtótájékoztatón Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester köszönetet mondott a végéhez közeledő évadért, a felelős és szigorú gazdálkodásért. Mint mondta: az önkormányzat lehetőségeihez mérten eddig is támogatta – ezután is támogatja a színházat.

A tájékoztatón elhangzott: a szakminisztérium és az önkormányzat által megkötött hároméves szerződés decemberben lejárt, az új szerződés két évre, 2024 végéig szól, a korábbival megegyező – vagyis évente mintegy 300 millió forint – központi támogatással. Az új szerződés a miniszteri ellenjegyzésre vár – a remények szerint ez hamarosan megtörténik.

Három éve a Covid fagyasztotta be a kulturális életet, tavaly télen az energiaválság okán zárt be a szombathelyi színház is. Tóth András gazdasági igazgató a sajtótájékoztatón elmondta: a WSSZ történetében az

első veszteségesre tervezett év 2023 – és ez valószínűleg így is lesz. Csak a megnövekedett energiaárak 50 milliós pluszkiadással járnak.

A művészeti tanács a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel tervezte meg a következő évadot, de a legfontosabb szempont, hogy a nézőben ne maradjon hiányérzet: olyan kiállítású, olyan minőségű előadások szülessenek, amelyeken nem látszik, hogy szorosabbra kellett húzni a nadrágszíjat.

Tóth András hangsúlyozta: a színház törekvése az, hogy előadásai minél több nézőhöz eljussanak – ez a szándék pedig abban is kifejeződik, hogy a jövő évadban a kiemelt előadások kivételével nem lesz áremelés, a bérlettulajdonosok pedig szokás szerint további kedvezményekhez jutnak. A jövő évadban kísérleti jelleggel megpróbálkoznak a külföldön már sok helyen működő dinamikus árazással. A Pál utcai fiúk lesz a “kísérleti nyúl” (mert természetesen műsoron marad): a meghirdetett előadások alkalmával a kereslet-kínálat szabja meg, az erre épített rendszer generálja az árakat.

Forrás: Cseh Gábor

A Covid óta érzékelhetően átalakultak a nézői szokások. Tavaly például két és félszer többen váltottak jegyet, mint ahányan bérletet vásároltak. Mindemellett a bérletesek továbbra is fontosak a színház számára, rájuk épül az évad. Változás az is, hogy a jegyvásárlás ma már 30 százalékban az online térben zajlik – részben talán azzal a trenddel összefüggédben, hogy a 35-40-esek körében egyre többen válnak színházba járóvá a tapasztalatok szerint. A Covid előtt 50-60 ezer nézője is volt évente a WS Színháznak. 2020-ban 20 ezer, 2021-ben 22 ezer, 2022-ben 40 ezer nézőt könyvelhettek el. (Tavaly ráadásul 21 előadás – csak decemberben hét telt házas alkalom - megbetegedés miatt maradt el, ez is nagy kiesés.) A következő télen mindenesetre kényszerszünettel nem számolnak.

Asszonyok parlamentje

És lesz augusztusban Karneválszínház is: Fábián Péter írja és rendezi, szombathelyi történeti alapokon, az a címe, hogy Asszonyok parlamentje. Aki látta anno a k2 Színház valamelyik előadását (vagy látott a Soltis Lajos Színházban Fábián Péter-rendezést), a hangvételről lehetnek sejtései.

Sinatra és Lúdas Matyi

Ráadásul még a 2022/23-as évad sem ért véget: jön Szombathelyre Lúdas Matyi – és Frank Sinatra szelleme is hamarosan megjelenik az Akacs Mihály utcában.